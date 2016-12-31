Asgari ücret artışı beklentileri karşılamıyor Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 2017 yılı için net bin 404 TL olarak belirlenen asgari ücretin beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.



Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 2017 yılı için net bin 404 TL olarak belirlenen asgari ücretin beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu söyledi. Çelik, önceki yıl asgari ücretin oransal artışlar yerine bin 300 TL olarak belirlenmesiyle tabanın yükseltilmesi anlamında önemli bir adım atıldığını, bu yıl için de kabul edilebilir bir asgari yaşam standardının belirlenmesi anlamında bir artış beklendiğini, ancak yapılan artışın bu beklentileri karşılamaktan uzak olduğunu söyledi. Çelik, yıl içinde enflasyon ve döviz kurundaki hareketlilik başta olmak üzere ekonomi alanında yaşanan gelişmelerden kaynaklı olarak asgari ücrette yaşanan kaybın 250 TL’nin üzerinde olduğuna dikkat çekerek, “Yapılan artış asgari ücrette yıl içinde yaşanan kaybı bile karşılamaktan uzaktır. Asgari ücret açlık sınırı altında da olmamalıdır. Biz büyük bir devletiz, insanımızı açlığa mahkum edemeyiz. 15 Temmuz'un kahramanlarına özel önem gösterilmelidir. İnşallah devletimiz 2017 yılı içerisinde asgari ücretle ilgili sübvanse edecek kararlar alacağı inancındayız” dedi. Çelik, açıklamasına şu şekilde devam etti;

"Asgari ücret, toplumun sosyal modelinin; asgari yaşam standardının ve gelir dağılımının önemli bir unsurudur. Asgari ücret, ücretlerin minimum düzeyi belirleme aracıdır. Ancak ülkemizde uygulanan asgari ücret, bu haliyle Türkiye gerçekleriyle bağdaşmamakta, emek piyasası için bir standart oluşturmaktan uzak bulunmaktadır. 15 Temmuz destanını yazan bu millet 2017 yılı için umudunu asgari ücret artışına bağlamışken büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Yoksulluk araştırmalarında ortaya çıkan rakamlar dikkate alındığında yapılan artışın asgari ücretli bir ailenin yaşam şartlarının ne kadar zor olduğunu ortaya koymaktadır. Yıl içinde enflasyon ve döviz kurundaki hareketlilik başta olmak üzere ekonomi alanında yaşanan gelişmelerden kaynaklı olarak asgari ücrette yaşanan kaybın 250 TL’nin üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Dolasıyla yapılan artış, asgari ücrette yıl içinde yaşanan kaybı bile karşılamaktan uzaktır. Asgari ücrette yeni bir konsepte ihtiyaç olduğu apaçık ortadadır. İşçi kesimi açısından çalışanların tamamını temsil etmekten uzak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en kısa zamanda katılımcı, demokratik, çoğulcu ve temsilde adalet ilkesi dikkate alınarak yeniden oluşturulmalı, ILO ve AB normları ile uyumlu hale getirilmelidir. Komisyonunun yapısının değiştirilmesinin yanı sıra asgari ücretin belirlenmesinde sadece tek bir çalışanın dikkate alınmasından vazgeçilmeli, çalışan ailesi ile birlikte ele alınmalıdır. Asgari ücret, çalışanların asgari yaşam standardını sağlamanın bir aracı olarak belirlenmelidir. Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında en yüksek vergi oranlarına sahip ülkelerden biri olduğu dikkate alınarak, asgari ücret üzerindeki vergi yükü hafifletilmelidir.”

İHA

