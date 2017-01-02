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Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Başvuruları başladı

Resmi Gazete 'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında Bireysel Sulama Sistemleri hibe başvuruları dün itibarıyla başladı. Başvurular 14 şubatta sona erecek.

Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Başvuruları başladı
Konu ile ilgili Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada;
“Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Kapsamında Bireysel Sulama Sistemleri hibe başvuruları 1 Ocak 2017 tarihinden başlayarak 45 (kırk beş) gün içerisinde (14.02.2017) son başvuru tarihi mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından il müdürlüğüne başvuru dosyaları teslim edilerek yapılacaktır.
Bu kapsamda;
a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
ç) Lineer sistem, Center Pivot sistem veya Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,
d) Güneş enerjili sulama sistemi kurulmasına
Ayrıntılı Bilgi için İl Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.
Kayseri Gündem
 
 
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