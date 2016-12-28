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Çevre Bakanlığı 504 konutu satışa çıkarıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ülke genelinde başlatmış olduğu kentsel dönüşüm seferberliği için tüm imkanlarını kullanıyor.

Çevre Bakanlığı 504 konutu satışa çıkarıyor
Bakanlık, 6306 Sayılı Kanun kapsamında satılıp, geliri dönüşüm uygulamalarında kullanılmak üzere Başakşehir Kayabaşı'nda yaptığı 504 konutu, bugün saat 11.00'de açık artırma ile satışa çıkaracak.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gayrimenkulleri, TURYAP Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından düzenlenecek "Açık Artırma ve Açık Satış" yöntemiyle alınacak tekliflerin Bakanlık tarafından onaylanması şartı ile satışa sunuldu.
 
Emlak Konut Başakşehir Evleri Sosyal Tesisleri A5 Blok Altı Başakşehir / İstanbul adresinde ve internetten teklif alma şeklinde yapılacak olan toplantının katılım bedeli 5 bin TL'den başlıyor. Teklifler toplantı sırasında, açık artırma yöntemiyle alınacak.
 
Satışı yapılacak konutlarla ilgili detaylı bilgiye turyap.com.tr adresinden ulaşılabilinir.
 
Kurumsal Haber
 
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