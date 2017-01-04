Elektrik kesintileri jeneratör satışlarını artırdı Türkiye'nin dört bir tarafında yaşanan elektrik kesintisi jeneratör satışlarını ciddi oranda artırdı, çağrı merkezine gelen aramalarda büyük bir yoğunluk yaşandı.

Tüm Türkiye'yi saran şiddetli hava koşullar ve yeni yıla enerjisiz girme endişesi jeneratör satışlarında büyük bir artış yarattı. Artan elektrik kesintilerinden etkilenmek istemeyen vatandaşlar jeneratörlere yöneldi, bir ayda yapılan satış bir günde gerçekleşti.

Sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle mağdur olan vatandaşların çağrı merkezlerini aradıklarını söyleyen Aksa Jeneratör CEO'su Alper Peker; "Hava sıcaklığının 0'ın altında olduğu, 2016'nın son günleri jeneratörün önemini bir kez daha gündeme getirdi. Kesintilerin başlaması ile jeneratör satın almak ve talepler için çağrı merkezimizi arayanların sayısı normal döneme kıyasla 10 kat arttı ve web sitemiz kesintinin yaşanmaya başladığı gün normalin 4 katı kullanıcı girişi sayısına ulaştı. Günlük satış rakamımıza baktığımızda ise ev ve küçük işletmelerde kolaylıkla kullanılabilen portatif jeneratörlerimizin satışı, bir aylık satışımıza denk geliyor" dedi.

Taşınabilir jeneratörler tercih edildi

Türkiye'nin genelinde yaşanan elektrik kesintileri soğuk hava ile birleşince vatandaşlara zorlu anlar yaşattı. Bunun yanı sıra tekrarlanan elektrik kesintisi ev ve iş yerlerinde kullanılan elektronik cihazların arızalanmasına yol açtı.

Hem hava şartlarının hem de yeni yıl planlarının satışları etkilediğine değinen Peker; "Çağrı merkezimize de ulaşan çağrılardan anlıyoruz ki insanlar evlerinde sevdikleriyle vakit geçirmeyi planladıkları yılbaşı için önlemini önceden almak istiyor. Vatandaşlar özellikle evdeki kombilerini çalıştırabilmek için jeneratör almaya yöneldiler. Taşıması kolay ve düşük güç ihtiyacını karşılamada ideal portatif jeneratörler, birçok ortamda kesintisiz enerji sağlıyor" dedi.

Maddi kayıpların önüne jeneratör ile geçilebilir

Zamansız enerji kesintilerinden etkilenmemek için önlemi önceden almanın önemine dikkat

çeken Aksa Jeneratör CEO'su Alper Peker; "Elektrik kesintilerinin kış aylarında arttığı ülkemizde anlık kesintiler bile ciddi kayıplara yol açıyor. Özellikle iş yeri ve hastane gibi kesintinin telafisinin mümkün olmadığı yerlerde anından devreye girebilen jeneratörler önemli. Tedbir olarak kesinti sonrasında jeneratörün bir süre daha aktif olması gerekiyor. Satış sonrası hizmet veren, periyodik bakımın yapılabildiği firmaları tercih ederek kesinti anında oluşacak kayıpların önüne geçmek mümkün. Bu şekilde jeneratöre yaptığınız yatırımın karşılığını alırsınız'' dedi.

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