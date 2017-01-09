Elektrik ve doğalgaza zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "2017 itibarıyla elektrik ve gazda herhangi bir zam öngörmüyoruz." dedi.

Bakan Albayrak, doğalgaz akışının kesintiye uğramasına ilişkin sürecin her sene yaşandığını ve özellikle kış aylarında İran'dan gelen gazda dalgalanma, azalma ve kısıntılar olabildiğini belirtti.

Geçen 1-2 ay içinde bu durumların yaşandığını aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Aralık'ta da gazda bu dalgalanmayı yaşadık, ama halkımıza hissettirmedik. Bir iki kaynaktan yaşanabilecek kısmı teknik veya başka ne sebeple olursa olsun, sonuç itibarıyla gaz arzını güvenli şekilde sağlamakla mükellefiz. Bunu yönetebilecek halkımıza hissettirmeyecek çok ciddi altyapı yatırımları yaptığımız için, bunu yeni yatırımlarla karşılayarak yönettik. Bundan sonra da yönetiriz. Türkiye'nin bütün gaz aldığı ülkelerin kesilmesi gibi bir durum olmadıktan sonra bu kış aylarında yaşayacağı hiçbir sıkıntı yok. Gaz noktasında İran’la yakın işbirliğimiz var. Karşılıklı kontratlar ve yükümlülükler çerçevesinde yürütmeye devam ediyoruz. Şu anda tam kapasite olmasa da akış gerçekleşiyor İran’dan. Biz her yıl yaşanabilecek farklı riskleri, yaptığımız altyapı yatırımlarıyla tüm bu süreçleri halka yansıtmadan yürütecek yatırımları gerçekleştiriyoruz. Arz güvenliğini sürdürürken, biz bu ürünleri dövizle alıyoruz. Dövizde yaşanan artışla birlikte Türk lirası ile satış yapan kurumlarımız üzerinde ciddi bir maliyet baskısı oluştu. Biz bu artışa rağmen hükümetimizin verdiği söz çerçevesinde bunu vatandaşımıza gazda indirim uygulayarak elektriğe de yansıtmadık, yansıtmayı da düşünmüyoruz. 2017 itibarıyla elektrik ve gazda herhangi bir zam öngörmüyoruz."

"Yaz saati uygulamasının ciddi katkısı oldu"

Albayrak, yaz saati uygulamasına ilişkin ise karar alınmadan önce çok farklı taraflardan ve paydaşlardan görüşler alındığını anlattı.

Akademik ve bilimsel camia noktasında İstanbul Teknik Üniversitesi ile de yoğun görüşmeler ve çalışmalar gerçekleştirdiklerine değinen Albayrak, şunları söyledi:

"Bunun ekonomik boyutu, sistem arz tarafı, psikolojik tarafı, istihdam, ekonomiyle ilgili ayaklarıyla ilgili çok kapsamlı bir çalışma yürüttük. Tüm paydaşlardan alınan yorumlar çerçevesi içerisinde yaz saati uygulamasının çok farklı yönleriyle devamının katkısının çok daha fazla olacağından hareketle böyle bir karar alındı. Kasım ayında başlayan bu sürece baktığımızda çok yoğun yorumlar aldık. Aldığımız bir kararın yüzde 100 pozitif yorum alması mümkün değil, ancak yüzde 80-90'ı çok olumlu yorumlar oldu. Yüzde 10-20 vatandaşlarımızdan farklı yorumlar aldığımız ve değerlendirdiğimiz bir süreç var. Bilimsel ve gerçekçi olmak ve aldığımız kararın toplumun farklı kesimlerine nasıl yansıdığını görmemiz gerekiyor. Biz gün ışığını mümkün olduğu kadar güvenlik marjının ve mesainin içine koyma noktasında bir adım arttık. Bunun enerjiye maliyet katkısı ciddi anlamda oldu ve amacına ulaştı. Nitekim İTÜ'nün hazırladığı raporda 1 ila 2,5 milyar liraya yakın bir tasarruf marjından bahsedildi."

AA

