Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Esnafa ölçü ve tartı aletlerinin kontrolü uyarısı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, esnafın kullanmış olduğu ölçü ve tartı aletlerinin kontrol, muayene ve damgalanma işlemlerinin 1 Ocak itibariyle başlayacağını duyurdu.

Esnafa ölçü ve tartı aletlerinin kontrolü uyarısı

Kocasinan Belediyesinden gönderilen yazılı açıklamaya göre Başkan Çolakbayrakdar, kanun gereği ölçü ve tartı aletlerinin her iki yılda bir muayenesi yapıldığını hatırlatarak, “Şeffaf bir uygulamayla ilçe sakinlerinin daha güvenli alışveriş yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz ve bu noktada esnaflarımıza da önemli bir görev düşmektedir. Kocasinan Belediyesi olarak bizler her zaman vatandaşın ve esnafın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.
Ölçü ve tartı aletlerinin muayenesinin zamanında yaptırılması konusunda esnafa çağrıda bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “3516 sayılı Ölçü Ayar Kanunu’na göre elektronik, mekanik ölçü ve tartı aletlerini kullanan esnafın, 28 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar Kocasinan Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’ne müracaat ederek muayene için gün almaları gerekmektedir. Kanunen muayene ve damgaları yaptırmayıp da ölçü ve tartı aletlerini bu şekilde kullananlara cezai işlem uygulanacaktır. Şimdiden ölçü ve tartı aletlerinde hassasiyet gösteren esnafımıza teşekkür ederim.” diye konuştu.
Kurumsal Haber
 
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner140