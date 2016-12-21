Evlenen her çifte 40 bin lira!

Evlenenlere ve ilk evini alanlara devlet katkısının kapısı açıldı. Bankalarda yeni hesaplar için işlemler de başlatıldı. Güneş'in haberine göre birikim yapanlar; çeyiz hesabı için 5 bin, konut hesabı için 15 bin liraya varan katkı payı alacak. Çiftler bunlardan ayrı ayrı yararlanıp, tutarı 2'ye katlayabilecek ve toplamda 40 bin lira desteğe kavuşabilecek.

Çeyiz hesabının şartları

5 bin liralık çeyiz hesabı desteğinden faydalanmak için çiftlerin uyması gereken şartlar şöyle belirlendi:

- TL cinsinden mevduat veya katılım fonu olarak açılabilecek.

- Düzenli ödeme gerekiyor. Alt sınır 100 lira, üst sınır bin lira.

- Katılımcı, sadece bir kez 15 bin lira yatırabilecek.

- Aylık ödeme planı seçilmişse 1 dönem içinde ödemenin 3 defadan fazla aksatılmaması gerekiyor.

- Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar hesaptaki birikim tutarının yüzde 10'u; 48-59 ay arası olanlar yüzde 15'i; 60 ay ve üzeri olanlar için yüzde 20'si kadar devlet katkısı alacak.

KONUT HESABININ ŞARTLARI

Konut hesabından faydalanmak için de şu şartları yerine getirmek gerekiyor:

- Devlet katkısından yararlanarak ev almak isteyen vatandaşların TL cinsinden mevduat hesabı veya katılım fonu hesabı açtırması gerekiyor.

- Devlet katkısından yararlanmak için konut alım tarihinden önce en az 3 yıl boyunca, aylık en az 250, en fazla 2 bin 500 lira yatırmak gerekecek.

- Ödemeler 3'er aylık dönemler halinde de yapılabilecek. Bu durumda 3 ayda bir en az 750, en fazla 7 bin 500 TL yatırılabilecek.

- Katılımcı, devlet katkısı ödemesi için ev alım tarihinden itibaren 6 ay içerisinde konut hesabının bulunduğu bankaya başvuracak.

- Düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlar konut hesabındaki birikim tutarının yüzde 15'i (ödenecek tutar 13 bin lirayı geçemeyecek): 48-59 ay olanlar yüzde 18'i (ödenecek tutar 14 bin lirayı geçemeyecek).

(Kurumsal haber)