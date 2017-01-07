Genç Çiftçi Projesi yüzleri güldürdü Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Desteklemeleri kapsamında uygulamaya geçirilen “Genç Çiftçi Projesi” birçok çiftçini yüzü güldürdü.

Proje kapsamında Bünyan Karatay Mahallesi çiftçilerinden Fahrettin Seyfi’ye de projeleri kapsamında 5 dişi 1 erkek büyükbaş hayvan verildi.

1 hafta sonra doğum yaptı

Şanslı çiftçinin hayvanlarından bir tanesi teslim edildikten 1 hafta sonra doğum yaptı. Bu durum Fahrettin Seyfi tarağından sevinçle karşılanırken, Müdürlüğe bağlı Veteriner hekimlerin yapmış olduğu kontrollerde annenin ve buzağının sağlık sorununun olmadığı tespit edildi.

Haber: Ramazan KARAKUŞ

