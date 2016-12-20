Genç Çiftçilere Küçükbaş Hayvanları Teslim Edildi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2016 yılında uygulamaya konulan Genç Çiftçi projeleri kapsamında Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarıoğlan ilçelerindeki genç çiftçilere küçükbaş hayvanları İlçe Müdürlüklerince teslim edildi.

Pınarbaşı İlçesi Beserek Mahallesi genç çiftçilerinden Turgut Fıçıcılar ile Sarıoğlan İlçesi Muratbeyli Mahallesi genç çiftçilerinden Senem Akkoç'a proje kapsamında hak kazandıkları 40'ar adet koyunları teslim edildi.

Yetkililer "Genç üreticilerin tarım ve hayvancılığa yönelmesi Kayseri'nin kalkınma ve refahının sağlanması bakımından büyük öneme sahiptir. Bu noktada da İl Müdürlüğü olarak tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren genç çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" ifadesinde bulundu.