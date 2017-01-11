"Hastanelere ödediğiniz fazla paraları almak mümkün" Tüketiciler Birliği (TB) Genel Başkanı Mahmut Şahin, alınan karar ile vatandaşların özel hastanelerde ödediği sağlık hizmeti farklarının fazla alındığını ispat etmeleri halinde bunun iadesini talep edebileceğini söyledi.

Tüketiciler Birliği (TB) Genel Başkanı Mahmut Şahin, birlik binasında bir basın toplantısı düzenleyerek özel hastanelerde ödenen sağlık hizmeti farklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kocasinan Kaymakamlığının aldığı emsal kararla, artık tüketicilerin özel hastaneler tarafından uygulanan fazla fark ücretinin iadesini ilgili yerlere başvurarak geri isteyebileceklerinin altını çizen Başkan Mahmut Şahin; “ Özel hastaneler yasal sınırlar içinde ancak yüzde 200 fark uygulayabiliyorlar. Yaklaşık iki ay önce, Deniz Yıldız’ın özel bir hastanenin eşi Hülya Yıldız’a, 10 kat fark ücretine denk gelecek biçimde, 933 lira 60 kuruş fazla fark uygulandığı şikayeti ile Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. İki aylık mücadele sonunda, Deniz Yıldız hastanenin kendilerine uyguladığı farkı geri alabildiği gibi, Kocasinan Kaymakamlığından, konuyla ilgili olarak ilk kez emsal bir karar çıkarılmasına vesile oldu. Bundan sonra artık vatandaşlar özel hastaneler tarafından kendilerinden talep edilen haksız fark ücretlerinin iadesini talep edebilecekler” diye konuştu.

Vatandaş mağduriyet yaşamaması için önce, internetten Sağlık Uygulamaları Tebliği’nden yaptıracağı işlem için istenen ücreti araştırması gerektiğini vurgulayan Başkan Şahin şunları söyledi:

“Tüketici buradan yola çıkarak, kendinden kaç kat fazla ücret alındığını hesaplayabilir. Eğer kendinden fazla ücret alındığını fark ederse, faturası ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuracak ve SGK’da bu konuyu araştırıp fazla alındığını tespit ettiği zaman özel hastaneye idari para cezası yazacak. Tüketiciler SGK’nın idari para cezası ile ilgili kararının kopyasını alıp, eğer 3 bin 610 TL ise Hakem Heyetlerine, fazla ise Tüketici Mahkemesine, ücretin kendisine iade edilmesi için başvuruda bulunacak.”

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ

