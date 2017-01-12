Havalimanımız konuşulmuyor! Medya Takip Ajansı Interpress’in havalimanlarının medyada çıkan haberleri hakkında yaptığı araştırmaya göre, 2016 yılında basına 100 binden fazla haber yansıdığı tespit edildi. Kayseri Erkilet Havalimanı basında en çok haberi yer alan havalimanları kategorisinde sıralamada yer alamadı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının verilerine göre, 2016 yılında ülkemizde 174 milyon kişi uçakla seyahati tercih ederken, Aralık ayında ise seyahat eden yolcu sayısı 12 milyon 84 olarak belirlendi.



Yapılan araştırmada İstanbul Atatürk Havalimanı ile ilgili geçen yıl yazılı basında toplam 21 bin 685 haber çıktığı saptandı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile ilgili ise yazılı basında 6 bin 516 haber çıkarken, Antalya Havalimanı’nın da hakkında çıkan 3 bin 221 haberle ilk üç içinde yer aldı tespit edildi.





Ordu Giresun Havalimanı 1 milyon yolcuya ulaştı



Aynı incelemeye göre, geçtiğimiz yıl yazılı basında Ankara Esenboğa Havalimanı hakkında 2 bin 775 haber yayınlanırken, özellikle turizm sezonunda büyük yoğunluk yaşanan İzmir Adnan Menderes Havalimanı hakkında ise geçen yıl yazılı basında toplam 1.910 haber çıktığı belirlendi. 2015 yılında hizmete açılan ve geçtiğimiz günlerde 1 milyonuncu yolcuya ulaşan Ordu Giresun Havalimanı’nın da 1.866 haberle gündeme geldiği tespit edildi. Turizme katkı sağlamak amacıyla Rusya ile tarifeli seferlere başlaması haberleri ile gündemde olan Gazipaşa Havalimanı ile ilgili basında çıkan haber sayısı 1,001 olurken, Gaziantep Havalimanı hakkında da yazılı basında 997 haber çıktığı saptandı. Türkiye’nin en yoğun havalimanlarından biri olan Trabzon Havalimanı ile ilgili ise yazılı basına son bir yılda 922 haber yansıdığı belirlendi.



3. havalimanı da gündemde



Türkiye genelinde şu anda 55 havalimanı hizmet verirken, yapımı devam eden 3. Havalimanı’nın da 2016 yılında hakkında çıkan 7 bin 349 haberle gündeme geldiği belirlendi.

Medyada öne çıkan diğer havalimanları ve haber sayılarının ise Samsun Çarşamba 880 haber, Muğla Dalaman Havalimanı 828 haber, Adana Şakirpaşa Havalimanı 704 haber, Diyarbakır Havalimanı 691 haber, Bursa Yenişehir Havalimanı 680 haber, Milas-Bodrum Havalimanı 630 haber ve Konya Havalimanı 491 haber olarak yazılı basına yansıdığı tespit edildi.



Erkilet Havalimanı yok



Yapılan araştırmada Kayseri Erkilet Havalimanı isminin listede olmaması dikkat çekti.



Kurumsal Haber







