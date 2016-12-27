İş adamı Osman Ulubaş’tan terör tepkisi Kayseri’nin tanınmış hayırsever iş adamları arasında yer alan ve özellikle eğitime verdiği desteklerle bilinen Yuvam Şirketler Grubu sahibi Osman Ulubaş ülkemizde son dönemlerde yaşanan terör olayları tepki göstererek; “Türkiye bunları hak etmiyor. Çünkü Türkler kadar merhametli hiçbir millet yoktur.” dedi.

Nerede terör olsa, Türkiye umut ışığı oluyor

“Dünyada nerede felaket olsa (terör, doğal afetler) oradaki yoksulların ümidi Türkiye oluyor.” diyen Osman Ulubaş, “Saddam’ın zulmünden kaçan Kürtlerin sığınacağı yer Türkiye olmuştur. Ekmeğimizi yiyip suyumuzu içenlerden bazıları yabancıların köpeği olmaktan vaz geçmediler. Buna rağmen Türkiye bir ağabeylik yaptı. Esad’ın zulmünden kaçıp ülkemize sığınan üç milyonu aşkın Suriyelinin neredeyse yarısı da Kürt. Tarihin biraz derinine inersek Avrupa’nın zulmünden kaçan Yahudileri kimse kabul etmedi yine kapılarını atalarımız açtı. Ve bunların benzerleri sayılamayacak kadar çok. Bunların karşılığında beş devlet bir olup Türkiye’yi bölüşmek için haçlı seferleri başlatıp Çanakkale boğazından girdi ve Türkiye’yi parsellemeye kalkarak katliamlar yaptılar. Ermeni Asala örgütü bizim dünya devletlerindeki kırkiki büyükelçimizi aileleri ile birlikte katlettiler. Kıbrıs’ta Rumlar, Kıbrıs Türklerini büyük oranda katlettiler.” dedi.

Bu ne nankörlük

Ulubaş sözlerini şöyle sürdürdü, “15 Temmuz’da yapılan darbe girişiminde üçyüz kişiden fazla insan öldü, binlerce insan ise yaralandı. Son terör olaylarında çoğu polis 44 kişi şehit oldu, 150 kişi de yaralı var. Bu nasıl cesaret bu nasıl bir vicdan. Bize de devamlı yoksulluğa mahkûm etmeye çalışmaları, köylümüzün şehirlimizin kafalarını bulandırmaları hükümet ve millet olarak işlerimizi takip edemez olduk. PKK, FETÖ, PYD, KCK, IŞİD ve benzeri terör örgütleri Türkiye’nin kafasını karıştırarak çalışmalarımıza mani olduğu gibi gözümüzün yaşını dindirmiyor.”

İdam yasasını meclise sunun!

Milletvekillerine idam yasasını Meclis’e sunmaları konusunda da çağrıda bulunan İş Adamı Osman Ulubaş; “Türkiye Cumhuriyetinin dört partisine sesleniyorum. Biliyorum ki Müslüman ülkenin Müslüman vekillerisiniz. Dinimizde kısasa kısas olduğunu hepiniz bilirsiniz. Dinimizi, yavrularımızı seviyorsanız biraz olsun vicdanınız varsa inatlaşmadan idam kanunu tasarısını meclise sunun ve bir an önce kanunlaşması için elinizden geleni yapın. Terör ve sapıklık olaylarını yapanın ve yaptıranın idam edilmesini sağlayın. Yeter diyelim artık! Bu yavrular hepimizin. Allah göstermesin yaşanan bu olaylar bakanların, vekillerin, zenginlerin çocuğu veya yakını olsaydı bu kadar rahat olurlar mıydı, yoksa bir gecede idam kararı çıkarılır mıydı?

Avrupa, Amerika ve diğer düşman ülkelerinin amaçları Suriye, Irak, Mısır, Ürdün, Libya, Filistin gibi Ortadoğu ülkelerinin içerisinde bulunduğu savaşın içerisine Türkiye’yi de çekmeye çalıştığını 550 milletvekili görmüyor mu, artık uyanın. Etnik gurupları ayırmayın bu cennet vatanımızı cehenneme döndürmeyin, döndürmek isteyen kâfirlere fırsat vermeyin. Dedelerimiz düşmana karşı hep birlikte savaştılar her ailenin geçmişinde bir şehit vardır, benim dedem de Çanakkale Arıburnu’nda şehit oldu.” dedi.

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