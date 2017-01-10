İş dünyasından Çalışan Gazeteciler Günü mesajları İş dünyasının temsilcileri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü yazılı birer mesaj yayımlayarak kutladılar.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan:

Gazeteciler milletin vicdanıdır





Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’da "Gazetecilerin milletin hak terazisinden sapmayan vicdanı olduğunu söyledi.

Mesajında, "Zor ve son derece önemli bir görevi fedakârca ifa eden gazeteciler, milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanıdır. Demokrasinin temel vazgeçilmez yapı taşlarından biri olan özgür basın, halkın bilgilenme ve haber alma hakkının en etkili aracıdır" ifadesinde bulunan Tahir Nursaçan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Teknolojik gelişmelerin hızı, çeşitliliği, bilgiye ve habere erişimi kolaylaştırmakla, tarafsız, doğru, ilkeli haberciliğin önemi daha da artmaktadır. Basın ahlak kuralları doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek, bunun yanı sıra toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu yerine getiren siz değerli basın mensuplarımızın, 10 Ocak çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, sağlık ve başarılar dilerim.”



KAYSO Başkanı Büyüksimitçi: Gazetecilik zor bir iş



Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, gazetecilik mesleğinin çok büyük fedakârlıklar isteyen ve zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğunu belirterek; “Dünya’da ve ülkemizde olup biteni öğrenme ve bunları da çevremizle paylaşma bir ihtiyaçtır. Haber almaların özgürce yaşanabildiği ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Bu ülkelerin gelişim ve kalkınma sürecinde gazetecilerin büyük bir katkısı vardır. Özgürlüklerin gelişmediği bir ülkenin gelişmesinden ve ilerlemesinden de söz etmek mümkün değildir” ifadesinde bulundu.



Gazetecilerin düzenli bir mesaisi olmadan, halkı bilinçlendirmek adına verdiği mücadelenin her türlü takdirin üzerinde olduğunun altını çizen Büyüksimitci, ”Gazeteciler kamuoyuna haber ve bilgi akışını objektif bir şekilde sağlama gibi çok yönlü bir misyona sahiptir. Demokratik toplumlarda basın halkın gözü, kulağı ve sesidir. Gazetecilerimizin İlkeli yayıncılık anlayışı içerisinde olayları tarafsız bir şekilde vatandaşlarımıza aktaracaklarına güvenimiz tamdır. Ben bu duygu ve düşüncelerle zor şartlar altında çalışan gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadesiyle mesajını sonlandırdı.



Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı Gülsoy:

Demokrasinin gelişimine katkı sağlıyorlar

Sarraf ve Kuyumcular Derneği Başkanı ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Ömer Gülsoy da mesajında "Basın toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında, toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan en etkili araçlardan biridir. Doğru, ilkeli ve objektif görev anlayışıyla, kamuoyunu ülke ve dünya gerçekleriyle buluşturan basın, farklı görüşlerin seslendirilmesine de imkân sağlayarak, toplumu düşünmeye, araştırmaya ve doğru sonuçlara ulaşmaya yönlendirmektedir.

Kayseri basını da bu sorumlulukların bilinciyle kamuoyunun aydınlatılması konusunda üzerine düşen görevi başarıyla yerine getirmektedir. Kamuoyunu aydınlatmak için her türlü olumsuzluğa rağmen büyük bir özveri ile toplumun haber alma özgürlüğü adına görevlerini yerine getiren basın çalışanlarımızı takdir etmemek mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle, yürüttüğümüz tüm çalışmalarda büyük desteğini aldığımız basınımıza teşekkürlerimi sunuyor, ilkeli ve objektif bir anlayışla devam edeceğine inandığım çalışmalarında başarılar diliyor, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

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