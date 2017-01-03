İşsizlik maaşı arttı Asgari ücretin 2017 yılında yüzde 8 artışla net bin 404 TL olmasıyla birlikte devletin işsizlere sağladığı en yüksek işsizlik ödeneği 1318 TL'den 1421 TL'ye yükseldi.

Asgari ücretteki artışla birlikte işsizlik maaşı da zamlandı. Buna göre; en yüksek işsizlik maaşı 1318 liradan 1421 liraya, en düşük 659 liradan 710 liraya çıktı. İşsiz kalanın maaşı ne olursa olsun bu iki limitin dışına çıkılamıyor.

Doğum ve askerlik borçlanması pahalandı. Doğum ve askerlik borçlanması emeklilik için zaman ve prim kazandırıyor. Borçlanmanın bir bedeli var. Bu bedel, 1 Ocak itibarıyla arttı. 2017'de doğum veya askerlik borçlanması yapacak bir kişi SGK'ya bir günlük borçlanma için en az 18.96 lira ödeyecek. Örneğin; 18 ay askerlik yapan bir sigortalı borçlanmak için 10 bin 238 lira ödeyecek. 2016'ya göre artış 751 lira. Tek çocuk için borçlanan anne 2016'ya göre 1002 lira fazla yani 13 bin 651 lira ödeyecek.

(finans.haberler.com)

