Kayseri Şeker çiftçilerin yüzünü güldürdü Kayseri Şeker 2016-2017 kampanya dönemindeki pancar bedellerini 26 Aralık tarihinden itibaren ödemeye başlaması çiftçiler tarafından büyük takdirle karşılandı.

17 Ocak 2016 tarihinde 61. kampanya döneminin pancar paralarını ödeyen Kayseri Şeker, 62. kampanya dönemine ait pancar bedellerini ise 26 Aralık 2016 günü ödemek suretiyle bir rekora daha imza attı. 2016-2017 kampanya dönemine ait pancar paraları Kayseri Şeker’e bağlı Kayseri Merkez, Boğazlıyan, Yeşilhisar, Develi, Pınarbaşı, Bünyan, Sarıoğlan, Gemerek, Şarkışla, Yenifakılı, Yennipazar ve Çandır bölgeleri olmak üzere toplamda 12 bölgede; Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkan Vekili Avni Hokkaömeroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri İlhan Argun, Harun Halıcı, Nizamettin Çatak, Denetim Kurulu Üyeleri Mehmet Güntay, Menderes Baran, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Atilla Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Hurşit Dede, Turan Kaya, Abdulkadir Güneş ve Halis Lektemur’un katılımlarıyla anlaşmalı banka şubeleri ve bölge hizmet binalarında ödendi. Pancar bedellerinin ödenmesi esnasında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “61. kampanya dönemine ait pancar bedellerini 17 Ocak 2016’da ödemiştik. Şimdi aynı yıl içerisine 62. kampanya dönemi pancar bedellerini 26 Aralık itibariyle ödeme başladık. Ödemelerimiz Perşembe gününe kadar tamamlanacak Allah’ın izniyle. Yani 2016 yılında 2 pancar bedeli ödenmiş oluyor. Bizim çiftçilerimize bir sözümüz vardı ‘Alın terinizin karşılığını alın teriniz kurumadan ödeme gayreti içerisinde olacağız’ diye. 5 sene öncesinde söylediğimiz çerçevede Aralık ayında pancar teslim edildikten 15 gün sonra pancar bedeli ödemesi diye ilan etmiştik. Yıl yıl ödeme takvimini bu noktaya getirdik. Tabi öncelikle Cenab-ı Allah’a şükrediyorum, bu konuda yüzümüzü kara çıkartmadı. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun, Allah ağız tadıyla yemeyi nasip etsin. Bu insanlar çok zor şartlarda geçim mücadelesi veren insanlar. Zor şartlarda kazanıyorlar bu parayı. Onun için bunun aylar sonra geciktirilmesi doğru bir anlayış değil. Biz işte bu anlayış içerisinde bunu erkene çektik. Bu ödemeler Kayseri Şeker’in aynı zamanda hangi noktaya geldiği gösteriyor. Güçlü bir Kayseri Şeker’in neler başaracağını gösteriyor. Bundan sonraki dönemde biz bu anlayış, ciddiyet, disiplin ve birlik beraberlik içerisinde işimizi sürdürdükten sonra bunların hepsi başarılacak işler ve başarıldı. Güzel de bir örnek oldu, temenni ediyoruz ki bu uygulamamız bütün şeker fabrikalarına örnek olur” dedi.



Başkan Akay ayrıca 62. kampanya dönemi ve Kayseri Şeker’in geldiği noktayı belirtmek açısından yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Kayseri Şeker Fabrikası’nın Eylül ayının başında başlayan kampanyası hala devam ediyor. Bu hafta sonunda onun da sonuçlanmasını bekliyoruz. Elbette pancarımızın büyük kısmı şekere dönüştü. Kayseri Şeker Fabrikası belli bir güce eriştiği için yönetim kurulumuzun verdiği karar çerçevesinde biz bu sene şekeri satma konusunda çok aceleci davranmadık. Artık Kayseri Şeker eskiden olduğu gibi yüksek ıskontolarla başkalarına para kazandıracak şekilde şekerini satma probleminden kurtuldu. Ben bu sorumluluğu üstlenen yönetimimize de çalışanlarımıza ve çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Allah birlik bütünlük içeresinde nice başarılar kazanmayı nasip etsin.”



Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer de yaptığı konuşmada; “Başkanımız Hüseyin Akay’ın bir müjdesi vardı. Pancar parasında ödemeleri ‘Her yıl bir ay öne alacağız’ demiş ve geçen yıl 17 Ocak’ta ödemiştik. Bu yıl 26 Aralık tarihine çekildi. Bu Kayseri Şeker’in başarısıdır. İnşallah çitçilerimiz üretecek, ülkemiz kalkınacak. Biz de devletimize üreterek destek veriyoruz. Çiftçilerimizin desteğiyle dış ülkelere karşı daha güçlüyüz. Çiftçilerimizin eline, emeğine sağlık. Alın teri kurumadan verdik helali hoş olsun, ellerinin emeğidir. Ne mutlu Türk çiftçisine” diye konuştu.



Kalkancık Mahallesi Çiftçisi Hacı Saygı ise “Bu soğuk kış gününde çiftçinin elini, cebini ısıtacağı gündeyiz. Sağ olsun yönetimimiz erken ödedi. 20 yıldır pancar ekicisiyim, Mayıs ayı içerinde pancar parası aldığımı hatırlarım. Pancarı ekipte çapa yaparken para aldığımızı hatırlarım ki o günden bugüne geldiğimizde 5 yıl içerisinde Nisan ayından itibaren Mart, Şubat, Ocak ve 26 Aralık yani kademe kademe ödeme yapıldı. Bugün yapılan ödeme çiftçi için iyi oldu. Aralık ayı çiftçinin tam elinin dar olduğu, borçlu olduğu zamandır” dedi. Gömeç Çiftçisi Selim Gülek de, “Bu sene ben dahil babamın yaşıtı olanların da yaşamadığı bir surum söz konusu. Bir sene de 2. pancar paramızı alıyoruz. Eskiden çok büyük bir işletme olan fabrikamızın paramızı verip veremediği tereddüdünü yaşarken bu sene pancarımızın parasını 27 Aralık günü aldık. Geçmişi bilmeyen bu günlerin kıymetini anlayamaz. Bu memnuniyetimizi de ayrıca belirtmek istiyorum. Başarıların devamını da bekliyorum” şeklinde konuştu.