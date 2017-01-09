Küresel altın liginde 14'üncü sıradayız Türkiye, bu yılın ocak ayı itibarıyla 396,5 tonla "altın rezervi ligi"nde bir basamak geriledi ve 14'üncü sırada yer aldı.

Dünya Altın Konseyi verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye ocak ayı itibarıyla 396,5 tonla en çok altın rezervi bulunan ülkeler sıralamasında 14'üncü sırada bulunuyor. Türkiye'nin altın rezervleri, toplam rezervinin yüzde 13,1'ine karşılık geliyor.

Geçen yılın 3'üncü çeyreği itibarıyla 442,1 ton seviyesinde olan ülkenin altın rezervinde, bu dönemde 45,6 ton gerileme yaşandı.

En fazla altın ABD'de

Dünyada en fazla altına sahip ülke ise 8 bin 133,5 tonla ABD. Bu ülkenin altın rezervlerinin toplam rezervleri içindeki payı ise yüzde 74,2 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa ekonomisinin motoru konumunda bulunan Almanya ise bu dönemde 3 bin 377,9 tonluk rezerviyle listede ikinci sırada yer aldı. Ülkenin altın rezervlerinin toplam rezervleri içindeki payı ise yüzde 68,1 olarak gerçekleşti.

Büyüme hızıyla dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başaran Çin, bin 842,6 tonluk altın rezervine sahip olmasına karşın, bu tutar ülkenin toplam rezervinin sadece yüzde 2,2'sine karşılık geliyor.

Bölgenin bir başka gelişmiş ekonomisi Japonya'nın da 765,2 ton altın rezervi bulunuyor. Ülke bu rezervle listede 9'uncu sırada bulunmasına rağmen, altın rezervi toplam rezervinin yüzde 2,4'ünü oluşturuyor.

Zengin altın madenleriyle adından söz ettiren Suudi Arabistan ise 322,9 ton altın rezervine sahipken, bu rakam ülkenin toplam rezervinin yüzde 2,2'sine tekabül ediyor.

Türkiye'nin rezerv performansı

Son verilere göre Türkiye'nin mevcut altın rezervi Çin, Rusya ve Hindistan hariç, gelişmekte olan ekonomilerin hepsinden daha yüksek seviyede yer alıyor.

Mevcut rezervlerinin içinde sadece yüzde 1,1 oranında altın bulunduran Güney Kore, toplam 104,4 ton altınla dünya sıralamasında 33'üncü sırada yer alıyor. Türkiye ekonomisine benzer demografik özellikleriyle dikkati çeken Polonya, altına toplam rezervleri içinde yüzde 3,5 oranında yer vererek, toplam 102,9 tonla dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkeler sıralamasında 36'ncı sırada bulunuyor.

AA

