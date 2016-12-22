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"Mutlu oyunlar, mutlu çocuklar"

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK'in aile eğitimi seminerleri devam ediyor. Seminere bu hafta Yazar Şermin Çarkacı katıldı.

"Mutlu oyunlar, mutlu çocuklar"
KAYMEK tarafından düzenlenen "Mutlu Oyunlar, Mutlu Çocuklar" konulu seminer Şehir Tiyatrosu'nda yapıldı. Yazar Şermin Çarkacı'nın konuşmacı olarak katıldığı seminere büyük ilgi gösterildi.
Şehir Tiyatrosu'nun tamamen dolduğu seminerde çocukların gelişimi üzerinde duran Şermin Çarkacı, bir insanın zihinsel gelişiminin yüzde 90 oranında 0-6 yaş arasında tamamlandığını belirtti. Böyle olmasına rağmen ailelerin çocukların zihinsel gelişimine yönelik bir çalışma yapmadıklarını ifade eden Çarkacı, bu dönemde yapılması gereken en temel şeyin çocuklarla ilgilenmek ve onlara sevgi göstermek olduğunu belirtti. Çarkacı, konuşmasında çocukların hayatında oyunun çok önemli olduğunu da vurgulayarak ailelere bu konuda tavsiyelerde bulundu. 
 
Kurumsal Haber
 
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