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Tarım destek başvurularında son gün 30 Aralık

Çiftçi Kayıt Sistemi, fındıkta alan bazlı gelir desteği, tohum, fidan üretimi, kullanımı ve tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi başvuruları 30 Aralık'ta sona erecek.

Tarım destek başvurularında son gün 30 Aralık
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yazılı açıklamasında, 2016 yılı tarım destekleri kapsamında yurt içi sertifikalı tohum, fidan üretimi ve bombus arısı, sertifikalı tohum, fidan, çilek fidesi ve standart fidan kullanımı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ve fındıkta alan bazlı destek başvurularının 30 Aralık'ta sona ereceğini belirtti.
Üreticileri, başvurularını son güne bırakmadan yapmaları konusunda uyaran Bayraktar, 30 Aralık mesai saati bitimine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlüklerine başvurulması gerektiğini kaydetti.
AA
 
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