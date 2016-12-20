Terörü lanetliyoruz Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan Kayseri’de yaşanan hain terör saldırısını kınadı.

Nursaçan yazılı olarak paylaştığı kınama mesajında, “Kayseri Erciyes Üniversitesi ana kampüs girişindeki trafik ışıklarında, çarşı iznine çıkan askerlerimizi taşıyan halk otobüsüne düzenlenen alçakça saldırıdan gelen haberler hepimizi derin bir üzüntüye boğmuştur.” ifadelerini kullandı.

“Milletimizin huzuruna, birliğine, beraberliğine, kardeşliğine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne yönelik yapılan bu alçakça ve haince saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacak, Anadolu kardeşliğine olan inancımız asla sarsılmayacaktır.” diyen Nursaçan açıklamasını şöyle sürdürdü, “Ülkemiz küresel terör örgütlerinin tehdidi altındadır. Gün, milli mücadele ruhu ile hareket etme günüdür. Milletimiz dimdik ayaktadır. Yapılan bu saldırıları şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.

Hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet, başta aileleri ve yakınları olmak üzere bütün Türk halkına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.”

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