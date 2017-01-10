TOKİ 76 arsayı 'Açık Artırma' yöntemi ile satışa çıkardı İdare tarafından İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'nın da aralarında olduğu çeşitli illerde toplam 971 bin 623 metrekare büyüklüğe sahip 76 arsa "açık artırma" yöntemi ile satışa sunuldu.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'nın da aralarında olduğu çeşitli illerde toplam 971 bin 623 metrekare büyüklüğündeki 76 arsayı "Açık Artırma" yöntemi ile satışa çıkardı.

İdareden yapılan yazılı açıklamada, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Konya, Ordu, Sivas ve Trabzon'da toplam 971 bin 623,81 metrekare büyüklüğündeki 76 arsanın satışa sunulduğu belirtildi.

Bu arsaların konut, ticaret, turizm, sanayi, akaryakıt ve servis, küçük sanayi sitesi, depolama, spor tesisi, sosyal kültürel tesis, otel, üniversite, özel ilköğretim ve ortaöğretim okulu niteliğinde olduğu ifade edilerek, müzayedenin 26 Ocak Perşembe günü 13.30'da TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve İstanbul'daki TURYAP Genel Müdürlük Müzayede Salonu'nda yapılacağı duyuruldu.

Müzayede kapsamında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Bahçelievler'deki 40 bin metrekarelik ticaret ve turizm alanı niteliğindeki taşınmazın yüzde 25 peşin 36 ay vade ile satılacağı belirtilerek, Ankara, İstanbul ve İzmir'de satışa çıkacak diğer yerlerle ilgili şu bilgiler verildi:

"Ankara, Yenimahalle Yakacık'ta, küçük sanayi sitesi ve depolama alanı niteliğindeki 47 adet parsel (beş ayrı lot olarak) yüzde 25 peşin 60 ay vade, Etimesgut Aşağıyurtçu'da üniversite alanı yüzde 15 peşin 48 ay vade ile özel ortaöğretim tesis alanı ise peşin olarak satışa sunulacak.

İstanbul Başakşehir ve Kâğıthane'de bakım ve akaryakıt tesis alanları niteliğindeki taşınmazlar yüzde 25 peşin 6 ay vade ile yine Başakşehir'de bulunan sosyal kültürel tesis alanları yüzde 15 peşin-48 ay vade ile özel ilköğretim alanı ise peşin olarak satılacak.

İzmir Bornova Doğanlar'da 135 bin 750 metrekarelik, toplu iş yeri, ticaret, Belediye Hizmet Alanı, akaryakıt+LPG ve servis istasyonu ile otopark alanı nitelikli taşınmaz yüzde 25 peşin 24 ay vade ile İzmir Konak Kültür Mahallesi'nde bulunan 12 bin 826 metrekarelik Ticaret, Turizm, Konut ve Park alanı niteliğindeki taşınmazın yüzde 25 peşin-24 ay vade ile satışı yapılacak."

AA

