Tüketiciyi üzdü üreticiye nefes aldırdı Son günlerde yumurta fiyatındaki artış tüketicilerden tepki görse de Türkiye'de yumurta piyasasının belirlendiği Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde üreticiler, fiyatların normal seviyeye geldiğini savunuyor.

Türkiye'nin yumurta borsası olarak da adlandırılan Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifinin satış sorumlusu Ünal Sardohan, yaptığı açıklamada, ihracat ve iç piyasaya giden yumurta miktarı ile fiyatların haftalık tespitini yaptıklarını söyledi.

Fiyatlarda son dönemdeki artışın yüksek olmadığı ifade eden Sardohan, "11 ay üretici 11 kuruş ila 14 kuruşa yumurta verdi. Bunu verirken çok büyük zararlar etti. Gerek Başmakçı gerekse ülkenin başka yerlerinde birçok üretici büyük zorluklar çekti. Kredi çekenler mağduriyet yaşadı." dedi.

"Yüzde 50 zarar ediyorduk"

Yumurta üreticisi Halil Yörük de sektörde 36 yıldır üretim yaptığını ifade etti.

Ürettikleri yumurtayı kooperatif üzerinden satışa sunduklarını aktaran Yörük, fiyatların artmasında kuş gribi ve ihracatın yanı sıra girdi maliyetlerinin yükselmesinin de etkili olduğuna işaret etti.

Yörük, döviz kuru ve ham madde fiyatlarının zam gerektirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu anda tarlada mısır yok, depodan geliyor. 700-750 liralık mısır şu anda 850 lira. Soya fiyatı da arttı. Dolar arttıkça maliyetler de artıyor. Daha önce yüzde 50 zarar ediyorduk, şu anda yumurta fiyatı normale döndü. Bu fiyatlar çok değil. Yumurta fiyatı böyle olursa biz ayakta kalabiliriz. Maliyetin altında bir satış vardı. Yüzde yüz zam yapıldı deniyor, bu doğru değil. Yumurta raf malı değil, bozulacak bir ürün. Bu malı mutlaka günü geldiğinde satmak zorundayım. Maliyetin altında vermemem lazım."

AA



