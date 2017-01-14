Yatırımların önü açılacak Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada, Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesinin Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) için oldukça önemli olduğunu belirtti.

Söz konusu güncellemenin hem AB'nin hem de Türkiye'nin menfaatine, iki tarafın da kazanacağı bir husus olduğunu ifade eden Tüfenkci, "Bununla ilgili AB Komisyonu yetkiyi talep etti. Bizim de bu noktada Ekonomi Bakanlığının koordinasyonunda ilgili bakanlıklarla beraber çalışmamız halihazırda var. Beklentimiz bu yılın ilk çeyreği içerisinde bu güncellemenin başlamasıdır." şeklinde konuştu.

Tüfenkci, gelinen noktada Gümrük Birliği sürecinin sistematik şekilde Türkiye'nin aleyhine gelişmeye başladığını dikkati çekerek, mevcut durumda Türkiye'nin Gümrük Birliğinin karar mekanizmaları içinde yer almadığının altını çizdi.

Müzakerelerde temel hedeflerinin, Gümrük Birliğinin karar mekanizmalarında yer almak olduğunu dile getiren Tüfenkci, "Üçüncü ülkelerle yapılan Serbest Ticaret Anlaşmaları'nın (STA) içinde Türkiye'nin de yer almasını istiyoruz. Böylelikle Türkiye'nin ticareti gelişecek. Güncellenen Gümrük Birliği anlaşması ile Türkiye'ye ilave yatırımların daha hızlı geleceğine inanıyoruz." dedi.

AA

