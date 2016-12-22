80 ülkeden 120 öğrenci Polis Şehitliği'ni ziyaret etti

ERÜ Sürekli Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören 80 ülkeden 120 öğrenci, şehitler için okudukları Kur'an-ı Kerim'in hatim duasını Polis Şehitliği'nde yaptı. Burada şehitlerin mezarları başında duygusal anlar yaşayan öğrenciler, Türkiye için dua etti.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından bir açıklama yapan ERÜ Sürekli Eğitim Merkezi Okutmanı Emre Gökduman, "Bugün burada bu soğuk Kayseri havasında vatanı uğruna canını feda eden aziz şehitlerimiz için toplandık. Hava soğuk ama içimiz yanıyor. Tarifsiz duygular içerisindeyiz. Vatanı için şehit olan kahraman polislerimiz, askerlerimiz ve sivil vatandaşlarımız için yas tutmak mı daha zor yoksa onların canları pahasına korudukları vatanımızın içine sokulmaya çalışıldığı bu kirli oyuna karşı çıkabilmek ve bu oyunu bozmak mı? Ülkemizin üzerinde oynanan oyuna gelmeyeceğiz. Geçmişten aldığımız derslerle Alevi'yi Sunni'ye, Kürt'ü Türk'e, sağcıyı solcuya kırdırmayacağız" ifadelerini kullandı.



Türkiye bizim ikinci devletimiz

Şehitler için dua eden Afganlı öğrenci Sait Mohamed de, "Bugün burada Türk şehitlerimiz için dua ediyoruz. Başka ülkelerden buraya geldik. Türkiye’de yaşıyoruz ve burada öğreniyoruz. Türkiye bizim ikinci devletimizdir. Hepimiz kardeşiz. İyi Türkiye, bir Türkiye düşünüyoruz. Terörü lanetliyoruz. Onlar başaramayacaklar" dedi.





