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Çevik kuvvet ile vatandaşın kartopu savaşı

Kahramanmaraşlı vatandaşlar çevik kuvvet polisine moral vermek adına şube önünde kartopu savaşı düzenledi. 

Çevik kuvvet ile vatandaşın kartopu savaşı

Kahramanmaraş Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar ve polis memurlarının kartopu savaşı ilginç görüntülere sahne oldu. Çevik Kuvvet Şube Müdürü Tahsin Tunç’un da yer aldığı kartopu savaşında, polis memurları ve vatandaşlar moral depoladı.

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KahramanmaraşÇevik KuvvetVatandaş
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