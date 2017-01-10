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Gaziantep'te çatışma

10 Ocak salı günü itibariyle son dakika Gaziantep'den gelen haberler doğrultusunda Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma meydana geldi. Peki Gaziantep'deki çatışmada ölen ve yaralı var mı? İşte detaylar

Gaziantep'te çatışma

Gaziantep son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde sıcak saatler yaşanıyor. Çok sayıda silah sesi duyuldu. Vatandaşlar kaçışırken, polislerin çatışması sürüyor. 

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Çatışmanın neden çıktığına dair resmi bir bilgi henüz yok.

Görgü tanıkları bir polisin yaralı olduğunu, yerde yatan bir kişinin de ölen terörist olduğunun sanıldığını söyledi.

CANLI BOMBA İDDİASI

Görgü tanıkları canlı bombanın Emniyet Müdürlüğü binasına girmek isterken öldürüldüğünü söyledi.

Ayrıntılar gelecek...

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