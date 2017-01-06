Halep’e 87 TIR’lık gönül köprüsü

Valilik, İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi, Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Organize Sanayi Bölgesi’nin katkılarıyla 'Halep'te İnsanlık Ölmesin” yardım kampanyası kapsamında toplanan yardım konvoyu için Kadir Has Stadyumu arkasındaki alanda uğurlama töreni düzenlendi.Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, 8 Aralık’ta başlatılan ‘Halep’te insanlık ölmesin’ kampanyası kapsamında, Kayseri’den Halep’e 87 tır dolusu yardım malzemesinin gönderildiğini ifade etti. İlki 24 Şubat 2016’da olmak üzere bugün itibarıyla 195 TIR yardımı ihtiyaç sahiplerine gönderdiklerini hatırlatan Güven “Yaklaşık 3 hafta önce başlattığımız kampanyaya büyük destek verildi. Herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise konuşmasında bu tür yardım faaliyetlerinin önemine değinerek “katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun” dedi.Özhaseki konuşmasının devamında terör olaylarına değinerek; “Terör örgütleri birleşerek, bütün güçleriyle Türkiye'ye saldırıyor. DEAŞ, İslam düşmanlığı için türetilmiş proje örgütü. Zannetmeyin ki onlar Sünni Müslümanlar; uzun uzun sakallarına bakarak sakın aldanmayın. Onlar sanki İslam dünyasının temsilcisi gibi davranıyor ama bir proje örgütü.” dedi.“Bin bir türlü sıkıntılarla uğraşıyoruz, bin bir türlü terör örgütünün tehditleri altındayız. PKK şehirlerde iyice bitti, köylerde de bitti, dağlarda da bitti, sınır ötesinde de temizliyoruz. Kaçtıkları deliğe kadar kovalayıp sonuna kadar bitirmeye de inançlıyız, kararlıyız.” diyen Özhaseki şunları söyledi:“Batı dünyası bir araya geliyor, hem de insanları Müslümanlıktan soğutmaya çalışıyorlar. Zavallıları da kandırdıkları için, cennete gideceklerine inanarak gelip vahşet işliyorlar. Onların da farkındayız, sonuna kadar takip ediyoruz. Onları da temizledik, El- Bab’da da temizleyeceğiz inşallah. Sonra, hepinizin bildiği FETÖ örgütü. 2-3 sene öncesine kadar herkese gelip, o kibar yüzleriyle, çocuklarınızı okutalım diyenler bir günde vahşi olduklarını gösterdiler. Emir aldıkları yerin sözlerini dinleyerek darbe yapmaya kalktılar. Bugün PKK’yı, DEAŞ’ı destekleyenler, bunlara silah verenler, lazım olduğu gün bunları ister ırk, ister din adına kullanırlar. İşi bittiği zaman da atarlar. Aynısını yaptılar bunların hepsine, biz bunların farkındayız. Biz bunların altından kalkarız, bugünkü zor günleri de aşarız Allah’ın izniyle, bu gücümüz var.”