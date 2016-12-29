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İsrail'den Kudüs'te yeni tünel

İsrail Silvan'ın Vadi Halva Mahallesi ile Mescid-i Aksa bitişiğindeki Babu'l Mağaribe Meydanı arasında yeni bir tünel açtı.

İsrail'den Kudüs'te yeni tünel
İsrail'in, Mescid-i Aksa yakınında yer alan Silvan beldesinde yeni bir tünelin açılışını yaptığı bildirildi.
Kudüs'ün Silvan beldesindeki Vadi Halvan Bilgi Merkezinden yapılan açıklamada, İsrail Kültür Bakanı Miri Regev'in, Silvan'ın Vadi Halva Mahallesi ile Mescid-i Aksa bitişiğindeki Babu'l Mağaribe Meydanı arasında kazılan yeni bir tüneli açtığı kaydedildi.
Açılışı yapılan tünelin "bölgenin Yahudileştirilmesi planlarının bir parçası" olduğu ifade edilen açıklamada, yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan açılış dolayısıyla mahallenin bir kısmının trafiğe kapatıldığı belirtildi.
Kazı çalışmalarının bölgedeki binalarda derin çatlaklara neden olduğu vurgulanan açıklamada, Silvan'da faaliyet gösteren El-Ad Yerleşim Derneği ve İsrail Arkeoloji Kurumunun iki yıl önce tünelin kazılması için çalışmalara başladığı hatırlatıldı.
Vadi Halvan Bilgi Merkezi verilerine göre, Doğu Kudüs'te Filistinlilerin yaşadığı Silvan beldesine bağlı söz konusu mahallenin alt kısımlarındaki kazı çalışmaları 2007 yılında başladı. (Dünya Bülteni)
 
 
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