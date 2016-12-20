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Kayseri’de 5 askeri personel gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonu kapsamında daha önce ihraç edilmiş olan 5 rütbeli askeri personel yakalanarak gözaltına alındı. 

Kayseri’de 5 askeri personel gözaltına alındı
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY örgütü mensuplarınca kullanılan 'Bylock and Chat' kriptolu haberleşme programı kullandığı belirlenen çeşitli rütbelerden 523 askeri personele eş zamanlı operasyon yapıldığı öğrenildi. Operasyon çerçevesinde daha önce 'Bylock and Chat' programı kullandıkları belirlenen ve ihraç edilen Özgür G., Tuğrul Ö., Burak U., Emin S. ve Abdullah A. isimli rütbeli askeri personel Kayseri'deki operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan 5 kişi, Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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