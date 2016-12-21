Suikastten 5 gün önce BBC bu haberi yapmış!

Kraliçe’nin kanalı BBC, 14 Aralık’ta bir belgesel hazırladı. Rusya’nın Türkiye’deki suikastlarını haber yaptı. Ancak Türkler’in misilleme yapmadığını ima etti. Tesadüf bu ya, sadece 5 gün sonra Rus Büyükelçi Karlov, suikasta kurban gitti. İngilizler'in devlet kanalı adı altında birçok ülkede algı operasyonlarına imza atan BBC, yine gündeme damgasını vurdu. Türkiye düşmanlığı konusunda üzerine düşeni yapan, Türk görünümlü İngilizler'i bünyesinde barındıran BBC, 14 Aralık tarihinde ilginç bir yayın hazırladı.
Haberde, "Rusya'nın Türkiye'de işlediği suikastlar" detaylı bir şekilde anlatıldı.Ruslan Israpilov, Abdulvahid Edelgiriyev, Berg-Haj Musayev, Rustam Altemirov ve Zaurbek Amriyev Türkiye'de suikast sonucu öldürülen isimlerden bazıları. BBC'nin neden böyle bir haber yapma ihtiyacı duyduğu o gün anlaşılamadı. Hatta BBC,"Peki,Türkiye'de daha fazla cinayet işlemek Rusya'yı daha güvenli hale getirirmi? Suriye'deki çatışmalardan geri dönen Çeçenler bunun tam tersiolacağını, savaşı Rusya'ya götürmekiçin bilendiklerini söylüyorlar" yorumunu yaptı.
Haberde ayrıca, Ruslar'ın Türkiye'de birçok cinayet işlediği ama Türkiye'nin bir şey yapmadığı ima edildi. Elbette BBC, bu haberi yaparken Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un 5 gün sonra bir suikast sonucu öldürüleceğini bilmiyordu! Ancak tesadüf bu ya, Karlov Türkiye'de öldürülen ilk büyükelçi olarak tarihe geçti. Aynı saatlerde Moskova'da da benzer bir durum yaşandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda görevli 56 yaşındaki Petr Polshikov, evinde ölü bulundu. Latin Amerika ülkelerinde görev yapan ve 'efsane' olarak adlandırılan Polshikov'un banyo lavabosunun altında iki adet boş mermi kovanının bulunduğu aktarıldı.
Haberde, "Rusya'nın Türkiye'de işlediği suikastlar" detaylı bir şekilde anlatıldı.Ruslan Israpilov, Abdulvahid Edelgiriyev, Berg-Haj Musayev, Rustam Altemirov ve Zaurbek Amriyev Türkiye'de suikast sonucu öldürülen isimlerden bazıları. BBC'nin neden böyle bir haber yapma ihtiyacı duyduğu o gün anlaşılamadı. Hatta BBC,"Peki,Türkiye'de daha fazla cinayet işlemek Rusya'yı daha güvenli hale getirirmi? Suriye'deki çatışmalardan geri dönen Çeçenler bunun tam tersiolacağını, savaşı Rusya'ya götürmekiçin bilendiklerini söylüyorlar" yorumunu yaptı.
Haberde ayrıca, Ruslar'ın Türkiye'de birçok cinayet işlediği ama Türkiye'nin bir şey yapmadığı ima edildi. Elbette BBC, bu haberi yaparken Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un 5 gün sonra bir suikast sonucu öldürüleceğini bilmiyordu! Ancak tesadüf bu ya, Karlov Türkiye'de öldürülen ilk büyükelçi olarak tarihe geçti. Aynı saatlerde Moskova'da da benzer bir durum yaşandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda görevli 56 yaşındaki Petr Polshikov, evinde ölü bulundu. Latin Amerika ülkelerinde görev yapan ve 'efsane' olarak adlandırılan Polshikov'un banyo lavabosunun altında iki adet boş mermi kovanının bulunduğu aktarıldı.