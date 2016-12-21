Suikastten 5 gün önce BBC bu haberi yapmış!

devlet kanalı adı altında birçok ülkede algı operasyonlarına imza atan BBC, yine gündeme damgasını vurdu. Türkiye düşmanlığı konusunda üzerine düşeni yapan, Türk görünümlü İngilizler'i bünyesinde barındıran BBC, 14 Aralık tarihinde ilginç bir yayın hazırladı.Haberde,detaylı bir şekilde anlatıldı.BBC'nin neden böyle bir haber yapma ihtiyacı duyduğu o gün anlaşılamadı. Hatta BBC,yorumunu yaptı.Haberde ayrıca, Ruslar'ın Türkiye'de birçok cinayet işlediği ama Türkiye'nin bir şey yapmadığı ima edildi. Elbette BBC, bu haberi yaparken Rusya'nınun 5 gün sonra bir suikast sonucu öldürüleceğini bilmiyordu! Ancak tesadüf bu ya, Karlov Türkiye'de öldürülen ilk büyükelçi olarak tarihe geçti. Aynı saatlerde Moskova'da da benzer bir durum yaşandı.nda görevli 56 yaşındakievinde ölü bulundu. Latin Amerika ülkelerinde görev yapan ve 'efsane' olarak adlandırılan Polshikov'un banyo lavabosunun altında iki adet boş mermi kovanının bulunduğu aktarıldı.