Türkiye ile Rusya Suriye'de genel ateşkes planında anlaştı

Türkiye ile Rusya, Suriye'de savaşan taraflara ülke genelinde ateşkes başlatmaları amacıyla önerecekleri bir plan üzerinde mutabakata vardı.

Güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Türkiye ile Rusya, Halep kent merkezinin doğusunda ilan edilen ateşkes ve yerel nüfusun tahliyesinden sonra, ateşkesin ülke genelinde yaygınlaştırılması için taraflara önerecekleri bir plan üzerinde mutabık kaldı.

Planın, Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların muhaliflerle çatıştığı tüm bölgelerde uygulanması hedefleniyor.

Ateşkesin gece yarısı yürürlüğe girmesi hedefleniyor

Ankara ve Moskova, mutabakat çerçevesinde, ateşkesin çatışan taraflar arasında bu gece yarısı yürürlüğe girmesi için çaba gösterecek.

Ancak terör örgütleri, ateşkesin kapsamı dışında tutulacak.

Ateşkesin başarılı olması durumunda rejim ve muhalifler, Türkiye ile Rusya öncülüğünde, Astana'da siyasi müzakerelere başlayacak.

İki ülke sürecin garantörlüğünü yaparak, müzakere sürecine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 nolu kararında öngörülen siyasi geçiş süreci çerçevesinde katkı sunmayı amaçlıyor.