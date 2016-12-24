10 BiNLERDEN BiRLiK YÜRÜYÜŞÜ

Kayseri'de faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Milli Seferberlik Platformunca düzenlenen terörü protesto yürüyüşü için çok sayıda kişi, Sivas Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde toplandı.

Bin metre uzunluğunda bayrak açan katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Türk bayrakları ve terörü lanetleyen dövizler taşıyanlar, yol boyunca attıkları sloganlarla terör saldırılarını lanetledi.

Yürüyüşe katılanlar, Cumhuriyet Meydanı'nda şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Kayseri'deki terör saldırısında şehit düşen askerlerin isimlerinin okunmasının ardından organizasyonu yapan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, katılımcıları tek tek selamlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Etkinlik, İl Müftüsü Şahin Güven'in duasının ardından sona erdi.















