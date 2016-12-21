Abdullah Gül, Rus elçiyle bu fotoğrafını paylaştı! Ayrıntıya dikkat

Rusya'nın Ankara Büyükleçisi Andrey Karlov, bir sanat galerisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Büyükelçiye birkaç kez ateş eden silahlı saldırgan, polis tarafından öldürüldü.



Karlov'a suikast düzenleyen saldırganın Ankara Çevik Kuvvet'te görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş olduğu ortaya çıktı.



Mevlüt Mert Altıntaş'ın FETÖ'ye bağlı dershanede eğitim gördüğü, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında da iki gün izne çıktığı tespit edildi.



Tüm bu bağlantılar saldırganın FETÖ'cü olduğuna dair iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.



ABDULLAH GÜL'DEN İLGİNÇ PAYLAŞIM



11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter üzerinden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'la birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak saldırıyı kınadı.



Gül, Cumhurbaşkanlığı döneminde, Büyükelçi Karlov'un kendisine güven mektubu sunduğu günle ilgili fotoğraflr paylaşarak "Rusya Büyükelçisi Karlov'a yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Güven mektubunu kabul ettiğim Karlov en zor dönemlerde Türk-Rus ilişkilerinin gelişmesi için büyük çaba harcamıştı." ifadelerini kullandı.









FOTOĞRAFTA BİR FETÖ'CÜ



Abdullah Gül'ün Karlov'un güven mektubunu kabul ederek elinin sıktığı fotoğrafta bir detay gözlerden kaçmadı.



O gün, fotoğraf çekilirken, Gül ve Karlov'un arkasında bir FETÖ'cü de kadraja girmişti.



O isim, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde Muhafız Alay Komutanlığı görevini yürüten Kurmay Albay Muhammet Tanju Poshor'du.

15 Temmuz Darbe girişimi sonrası tutuklandı

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sonrası tutuklanan Kurmay Albay Muhammet Tanju Poshor, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün döneminde Muhafız Alay Komutanlığı yapmıştı.2013 Temmuz’dan 2015 Temmuz ayına kadar hem Gül’ün hem de Erdoğan’ın korumalığını yapan Poshor’un, Balyoz Darbe Planı’nın hazırlandığı iddia edilen 1. Ordu Komutanlığı’nda düzenlenen seminerin organizatörlüğünü yaptığı açığa çıkmıştı.Seminere katılan subaylar hakkında dava açılırken, Poshor’un ise tanık sıfatıyla ifadesi alınmıştı.Poshor, 2012 Şubat ayında verdiği ifadesinde, darbe hazırlığı olduğu öne sürülen planları görmediğini ve bilgi sahibi olmadığını söylemişti.Son YAŞ’ta terfi etmeyen Poshor, Kosova’da güvenliği sağlamakla görevli NATO önderliğindeki çok uluslu barış gücüne atanmıştı.