“Bunlar aşağılık” Kayseri'deki terör saldırısında yaralanan askerlerin tedavileri kentteki çeşitli hastanelerde sürüyor. Yoğun bakım servisinde tutulan yaralı askerlerden Mesut Yaşar'ın babası Erol Yaşar, gerçekleşen terör saldırısına “Aşağılık bunlar” diyerek tepkisini dile getirdi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavileri devam eden yaralıların yakınları da poliklinikler binasında bekliyor.

Yaralı askerlerden Mesut Yaşar'ın babası Erol Yaşar, yaptığı açıklamada, oğlu için doktorların elinden geleni yaptığını ancak durumunda bir iyileşme olmadığını anlattı.

Oğlunun yoğun bakım servisinde tutulduğunu belirten Yaşar, şöyle devam etti:

"Bunlara söyleyecek laf bulamıyorum. İnsan olarak da bulamıyorum, hayvan olarak da bulamıyorum. İnsanlık dışı bir olay. En aşağılık laflara bile değmezler. Çünkü daha da aşağılık bunlar. Devleti vatanı bekleyen mazlum askerden, polisten ne istiyorsunuz? Benim çocuğum şu anda gazi, şehit de olsa zoruma gitmez. Bu vatan bizim çünkü. Oğlum da şehit olsun, kızım da ben de şehit olurum. Hiç önemli değil ama düzelecekse şehit olalım. Bunlar bu şekilde bizi yıldırmaya çalışsa da yıldıramazlar. Buna da eminim. Biz Gaziantepliyiz. Bizi herkes bilir. Biz canımızı veririz ama namusumuzu vermeyiz. Canımızı veririz, toprağımızı vermeyiz. Askere geleli 4 ay olmuştu."

Mesut Yaşar'ın dayısı Neşet Ayaz da "Bu vatan da ülke de bizimdir. Bu askerler de bizim askerimiz. Oğlumuz ölür, vatanımız sağ olsun. Bu satılmış köpeklere diyecek bir şey bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

Yaralı askerlerden Ufuk Uysal'ın babası Arif Uysal da oğlunun terhisine bir ay kaldığını belirtti. Oğlunun yolunu gözlerken terör saldırısının gerçekleştiğini ifade eden Uysal, "Allah yardımcısı olsun. Şu an yoğun bakımda. Servise çıkacak diye bekliyoruz. Hayati tehlikesi yok. Durumu iyiye gidiyor." dedi.

"Kayseri'ye bir hafta önce gelmişti"

Yaralı er İlyas Akman'ın babası İzzettin Akman da oğlunun durumunun iyiye gittiğini belirterek, "Allah İlyasımızı bize bağışladı. Kayseri'de bu olayın olacağı kimsenin aklına gelmezdi. Bu olay Kayseri'de nasıl oldu, bilmiyorum." dedi.

Yaralılardan Ferdi Çatal'ın annesi Yeter Çatal da oğlunun 40 gün sonra tezkere alacağını dile getirerek, "Allah belalarını versin. Oğlumu bir kere görebildim ama şuuru yerinde değildi. Makineye bağlı." ifadelerini kullandı.

Ferdi Çatal'ın akrabası Ümit Köle de iki kez ameliyat edilen Çatal'ın yoğun bakımda olduğunu anlattı. Terörün namert bir şey olduğunu dile getiren Köle, "Düşmanımızı bilsek, karşılıklı çarpışsak, ona acımayacağız ama arkamızdan vurulduğu zaman çok zorumuza gidiyor. Evlatlarımız pisi pisine gidiyor. Bizi üzen noktası bu." diye konuştu.

Er Mehmet Kilit'in akrabası Hamide Bağdın da Kilit'in durumunun iyi olduğunu, bugün normal odaya alınacağını söyledi.

Dün kendisini Kilit ile görüştüklerini belirten Bağdın, "İyi olacak inşallah. Tezkeresine 45 gün vardı. Ne söyleyebiliriz böyle bir hain saldırı için. Doğu'da görev yapıyordu. Bir hafta önce gelmişti Kayseri'ye." dedi.

Diğer yaralı yakınları da terör saldırılarının son bulmasını isteyerek, "Allah bir daha bu acıyı milletimize yaşatmasın. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitlere rahmet diliyoruz. Hepsi bizim evladımız. Sözün bittiği yerdeyiz." ifadelerini kullandılar.

AA

