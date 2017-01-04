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DOĞU TÜRKİSTANLILAR TERÖRİST DEĞİL!

Genel Merkezi Kayseri’de olan Doğu Türkistan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Tümtürk “Doğu Türkistanlılar terörist değildir” dedi.

DOĞU TÜRKİSTANLILAR TERÖRİST DEĞİL!

Tümtürk, yılbaşı gecesi İstanbul’da Reina gece kulübüne yapılan saldırının failinin Doğu Türkistanlı olduğu iddiaları üzerine derneğin web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında şu açıklamayı yaptı;

Özür dilesinler!

“Bizler Türkiye’de yaşayan hiçbir Doğu Türkistanlı şahıslar dernekler sivil toplum kuruluşları yaşadığı bu güzel toprağa hainlik ederek yüce Türk milletini dünya kamuoyunda küçük düşürecek, rencide edecek hiçbir faaliyette bulunmamışlardır.

İstanbul’da yaşanan terör olayından menfaat kapmaya çalışan bazı kesimler bir kalem de Türkiye’de yaşayan Doğu Türkistanlıları teröristlerle aynı kefeye koymaya çalışmaktadırlar.
Bizler Türkiye’de yaşayan hiçbir Doğu Türkistanlı şahıslar dernekler sivil toplum kuruluşları yaşadığı bu güzel toprağa hainlik ederek yüce Türk milletini dünya kamuoyunda  küçük düşürecek, rencide edecek hiçbir faaliyette bulunmamışlardır, bulunmayacaklardır. Sözde bazı sosyal medya grupları Doğu Türkistanlıları terörist göstererek acaba kimlere hizmet etmek amacındalar.
Bu kutlu davamızı bu mübarek topraklarda mücadelemizi baltalamaya ve kamuoyu önünde Doğu Türkistan davasını küçük düşürmeye çalışan kişi ve kuruluşları şiddetle kınıyor, en kısa süre içinde özür dilemelerini bekliyoruz.”              
 
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SEYİT TÜMTÜRKDoğu TürkistanlıReina Gece KulübüTürk Milleti
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