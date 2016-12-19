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Genelkurmay Başkanı Akar’dan, terörle mücadelede kararlılık mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Teröristle Mücadele Harekâtının son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini ifade etti.

Genelkurmay Başkanı Akar’dan, terörle mücadelede kararlılık mesajı
Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Kayseri ve Kahramanmaraş bölgelerinde incelemede bulunduğu, Kayseri Havaalanı’nda icra edilen şehit uğurlama törenine katıldığını ve hain terör saldırısında yaralanan personeli tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettiğini, durumları hakkında bilgi aldığını bildirdi.
Ardından Kayseri 1’inci Komando Tugay Komutanlığında incelemelerde bulunan Akar’ın, burada personele hitap ettiği kaydedildi. TSK’dan yapılan açıklamada Akar’ın, son dönemde darbe üstüne darbe alan terör örgütünün varlığını sürdürebilmek için böylesine alçak ve kahpe saldırılara giriştiğini, ancak bunların Türk Silahlı Kuvvetlerini hiçbir zaman yıldıramayacağını ve Teröristle Mücadele Harekâtının son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini ifade ettiği belirtildi.
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