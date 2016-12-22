Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Haydi Anadolu sefere!

Kayseri Milli Seferberlik Platformu tarafından düzenlenecek olan organizasyonda yaklaşık 1 km uzunluğunda bayrak ile “Birlik beraberlik” yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Haydi Anadolu sefere!
Son dönemlerde yaşanan terör olaylarına tepki göstermek, Türkiye düşmanlarına “Yıkılmadık” mesajı vermek için Kayseri Milli Seferberlik Platformu dev bir organizasyona hazırlanıyor. Vatandaşları “Haydi Anadolu Sefere!” başlıklı büyük yürüyüşe davet eden platform üyeleri 1 kilometrelik bayrak ile cumartesi saat 14.00’da Sivas Caddesi İpek Saray AVM önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyecekler. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun da destek vereceği bu dev yürüyüşe Kayseri halkının büyük ilgi göstermesi bekleniyor.
Kayseri Gündem
 
banner155
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
İlter sağırsoy 6 saat önce

İşte bu sefer tam da "O" sefer...

Cevapla
Beğenmedim! (0)

banner140