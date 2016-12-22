Haydi Anadolu sefere! Kayseri Milli Seferberlik Platformu tarafından düzenlenecek olan organizasyonda yaklaşık 1 km uzunluğunda bayrak ile “Birlik beraberlik” yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Son dönemlerde yaşanan terör olaylarına tepki göstermek, Türkiye düşmanlarına “Yıkılmadık” mesajı vermek için Kayseri Milli Seferberlik Platformu dev bir organizasyona hazırlanıyor. Vatandaşları “Haydi Anadolu Sefere!” başlıklı büyük yürüyüşe davet eden platform üyeleri 1 kilometrelik bayrak ile cumartesi saat 14.00’da Sivas Caddesi İpek Saray AVM önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüyecekler. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun da destek vereceği bu dev yürüyüşe Kayseri halkının büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

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