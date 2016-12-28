Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

Edinilen bilgiye göre Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı karar doğrultusunda 32 şahsın evlerinde, iş yerlerindeki çalışma odalarında ve araçlarında arama yapıldığı öğrenildi.

Yapılan operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığı, 28 şüpheli hakkında ise gerekli aramaların yapıldığı kaydedildi.



Operasyon Kayseri Adliyesi'ne de sıçradı

Edinilen bilgiye göre FETÖ/PYD operasyonu adliyeye de sıçradı. Birçok adliye çalışanı hakkında gözaltı işlemi başlatıldı.

Ayrıntılar gelecek...