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Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 32 şahsın ev ve iş yerlerinde arama başlatıldı. 

Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

Edinilen bilgiye göre Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri Sulh Ceza Hakimliği'nin aldığı karar doğrultusunda 32 şahsın evlerinde, iş yerlerindeki çalışma odalarında ve araçlarında arama yapıldığı öğrenildi.
Yapılan operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığı, 28 şüpheli hakkında ise gerekli aramaların yapıldığı kaydedildi.

Operasyon Kayseri Adliyesi'ne de sıçradı
Edinilen bilgiye göre FETÖ/PYD operasyonu adliyeye de sıçradı. Birçok adliye çalışanı hakkında gözaltı işlemi başlatıldı.
Ayrıntılar gelecek...

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ADLİYEKayseriFetö
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