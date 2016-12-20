Kayseri saldırısına ABD’deki Türklerden tepki Amerika Türk Toplulukları Birliği (ATTB) Başkanı Savaş Şahin, “Türkiye'nin huzurunu hedef alan bu saldırılar karşısında Türk Milletinin dayanışma ruhu içinde birlik ve beraberliğini sürdüreceğine olan inancımız tamdır” dedi.

Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı saldırıyı kınayarak, "Din, insan, vatan ve hiçbir değer tanımayan terörün kanlı eli elbet kırılacaktır. Huzur şehri olan Kayseri’ye ve yurdumuza korku salmaya çalışanlar elbet en kısa zamanda cezasını bulacaktır" dedi.

Şahin, “Milletimizin geleceğine yön verecek adımların atıldığı bu günlerde, böyle hain ve sinsice saldırıların meydana gelmesi oldukça manidardır. 15 Temmuz darbe girişimi ile amaçlarına ulaşamayanlar, Türkiye ekonomisi üzerindeki planlarının da tutmayacağını anlayınca terör silahına bir kez daha sarılmışlardır” şeklinde konuştu.



“Allah milletimize zeval vermesin"

"Kayseri'de yaşanan menfur saldırıda Mehmetçiğimizi, halkımızı ve bilhassa öğrencilerimizi hedef alan terör eylemini bütün varlığımla kınıyor, telin ediyorum” diyen ATTB Başkanı Savaş Şahin, “Din, insan, vatan ve hiçbir değer tanımayan terörün kanlı eli elbet kırılacaktır. Huzur şehri olan Kayseri’ye ve yurdumuza korku salmaya çalışanlar elbet en kısa zamanda cezasını bulacaktır. Peygamber ocağının neferleri, ülkemizde ve dünyada barışın temini için mücadele etmeye devam edecek, emniyet ve selametimiz için atılan adımlar asla sekteye uğramayacaktır. Bugün Halep için seferber olup yardım tırlarıyla sınıra ulaşan binlerce vatandaşımız, insanlığın zulüm, terör ve şiddet elinde yok olup gitmesine izin vermeyecektir. Bu necip millet, göğsündeki iman ve vatan aşkıyla barışın ve aydınlık bir geleceğin teminatı olmaya devam edecektir. Allah bu millete zeval vermesin. Rahmetini, desteğini, himayesini, Türk Milletinin üzerinden eksik etmesin” ifadelerine yer verdi.

İHA

