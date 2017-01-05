Kayseri saldırısıyla ilgili Adana'da 4 kişi gözaltına alındı Kayseri'de 14 askerin şehit edilmesiyle alakalı bombayı araca yüklediği ve bombacıya krokiyi çizdiği ileri sürülen 1'i kadın 4 kişi Adana'da gözaltına alındı. ​

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kayseri'de 14 askerin şehit olduğu bombalı terör saldırısıyla ilgili çalışmaları kapsamında, bombanın Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalından bir kişi tarafından Adana'nın İmamoğlu ilçesine getirildiği, burada Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden getirilen bir araca Ümit K., Kenan Ç., Ekrem U. ve Elzem Ş.isimli kadın tarafından yüklendiği belirlendi. Ayrıca zanlılardan birinin Lice'den gelen bombacıya geçiş güzergahını belirten bir kroki çizdiği, bu kroki de güvenlik kameralarının, MOBESE’nin ve PTS'nin olmadığı yerleri tespit ettiği, daha önceden de Kayseri'ye giderek keşif yaptığını belirledi. Polis, bu tespitleri yaptıktan sonra zanlıların yakalanması için operasyon başlattı. Yapılan operasyonda zanlılar, sık sık terör örgütü PKK yandaşları tarafından korsan gösteri yapılan Gülbahçesi Mahallesi'nde yakalandı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Evlerde yapılan aramada ise çizilen krokinin bir örneği bulundu.



Zanlılar sorgulandıktan sonra Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilmek için önce adli tıp birimine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar daha sonra ise Kayseri'ye götürüldü. Zanlılardan birinin ise engelli olması dikkat çekti.