KAYSERi’DE YAŞAYAN FETÖ’CÜ AVUKAT KiM?

Devlete sızan FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürerken, adli makamlara yapılan başvurular, verilen ifadeler trajik aile hikâyelerini de gözler önüne serdi. Tıpkı,Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi veren İ.U. adlı babanın ifadesi gibi. 6 çocuğundan F.U. ile Y.U.'nun terör örgütüne nasıl katıldıklarını, bölge imamı olduğunu, inanılmaz servetlerini anlatırken, ifadeleri nedeniyle tanık koruma programı istedi.



'AVUKAT OĞLUM BÖLGE İMAMI'

6 çocuk babası emekli öğretmen ifadesinde, oğulları F.U. ile Y.U.'nun FETÖ'ye katılma sürecine ilişkin şu bilgileri verdi: "Çocuklarımdan F.U. Kayseri'de yaşıyor. Etkili bir avukat. Daha önce fabrikası vardı iflas etti, şu anda serbest çalışıyor. FETÖ'ye ilk öğrencilik (lise) yıllarında tanıştı. Ne kadar uzak tutmak istesem de Fetullahçı yapı oğlumu kandırarak bünyesine aldı. Benim oğlumu kazanma çabalarımı fark fark edince de onu bana düşman yetiştirdiler. Oğlum Konya'da hukuk okurken bu şehirde, daha sonra da Kayseri'de FETÖ bölge imamı olarak görev yaptı. Oğlumun villası ve banka hesaplarında yüklü miktarda parası olduğunu değerlendiriyorum." İki oğlunun da mal varlıklarının incelenmesini isteyen baba U., "FETÖ'nün paralarının aklandığını değerlendiriyorum. Oğlum F.U. çok ketumdur. Terör örgütünün sır küpüdür. Çevresinden araştırma yapılırsa FETÖ mensubu olduğu teyit edilecektir. Diğer oğlum Y.U.'nun da himmet topladığını ve örgüte eleman kazandırdığını biliyorum. Örgütün etkili elemanlarından biridir" diye devam etti. Baba İ.U., verdiği ifadelerden dolayı diğer çocuklarının ve şahsının tehlikeye maruz kalabileceğini ifade ederek tanık koruma programına alınmak istediğini de dile getirdi.



DİYANET'İ DOĞRULUYOR

İ.U. gibi FETÖ'ye çocuklarını kaptıran ailelerden gelen şikâyetler, Diyanet'in FETÖ'nün genç nesiller üzerindeki etkilerine yönelik araştırmasını da doğruluyor. Araştırmada, bu çocukların kişilik, aile-millet bağları, ümmet mensubiyetleri gibi özelliklerini kaybettiklerine dikkat çekilip, "Aklını, ruhunu ve kalbini başkasına kiralayacak kadar bir beyin yıkanmasına girdiler, içine girdikleri yapıyı aile bağlarına tercih ettiler" deniliyor.



Gençlere 4 ayaklı koruma

FETÖ ile mücadelede hükümet yeni döneme ilişkin 4 ayaklı bir yol haritası hazırladı. Buna göre, FETÖ ve benzeri yapıların ortaya çıkmaması, çocukların kandırılarak ailelerden koparılmaması için sosyolojik, eğitsel, dini ve idari tedbirler en üst seviyeye çıkarılacak. Vatandaşlar bu tip tehditlere karşı bilgilendirilecek. Halkı bilinçlendirme toplantıları yapılacak.Burs, yurt gibi desteklerin bu tür yapıların eline geçmesi önlenecek.



Kaynak:www.sabah.com.tr