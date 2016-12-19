Kayseri’deki terör saldırısına tepkiler çığ gibi büyüyor Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Afyonkarahisar İl Temsilciliği tarafından, Kayseri’de yaşanan terör saldırısına karşı tepki yürüyüşü düzenledi. Kayseri askerleri taşıyan otobüse düzenlenen terör saldırısına yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’dan da tepkiler geldi.

19 Aralık 2016 Pazartesi 11:21