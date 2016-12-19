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Kayseri’deki terör saldırısına tepkiler çığ gibi büyüyor

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Afyonkarahisar İl Temsilciliği tarafından, Kayseri’de yaşanan terör saldırısına karşı tepki yürüyüşü düzenledi. Kayseri askerleri taşıyan otobüse düzenlenen terör saldırısına yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’dan da tepkiler geldi.

Kayseri’deki terör saldırısına tepkiler çığ gibi büyüyor
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Afyonkarahisar İl Temsilciliği’nin organize ettiği yürüyüşe katılım oldukça yoğun oldu. Düzenlenen yürüyüşe, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, MHP İl Başkanı Raşit Demirel, Ülkü Ocakları Başkanı İbrahim Yiyit, belediye başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Ülkü Ocakları önünde başlayan yürüyüş Milli Birlik Caddesi, Ambaryolu ve Yeşilyol istikametinden devam etti. Yürüyüşe yoldan geçen vatandaşların da destek verdiği görüldü.
(HK-MET-Y)
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