"Oğlum giderse ne edeyim, vatan sağ olsun" Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlere yönelik terör saldırısında ağır yaralanan asker Celal Erbay'ın babası Muhittin Erbay, oğlunun Hakkari Çukurca'ya görevlendirildiğini öğrenince, "Bütün Türkiye bizim toprağımızdır. Nereye gidersen git, vatan vatandır. Komutanlar nerede görev verirse her taraf vatanımızdır." dediğini söyledi.

Siirt'in Eruh ilçesinde doğup büyüyen baba Erbay, uzun yıllardır dört çocuğuyla birlikte Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşadıklarını belirtti.

Oğlu Celal'in önce Samsun'da daha sonra da Kayseri'de askerlik görevi yaptığını anlatan Erbay, oğlunun kısa süre kendisini arayarak Hakkari Çukurca'ya gideceğini haber verdiğini aktardı.

"Her taraf bizim memleketimiz, Çukurca da bizim, Kayseri de bizim" diyen Erbay, şöyle konuştu:

"Oğluma, 'Bütün Türkiye bizim toprağımızdır. Nereye gidersen git, vatan vatandır. Komutanlar nerede görev verirse her taraf vatanımızdır.' dedim. Çukurca'ya gidince aradım, nasılsın diye. 'Çok iyiyim, memnunum baba' dedi. Biliyorsunuz PKK'nın olduğu en tehlikeli yerlerden Çukurca, Yüksekova. Oğlum tekrar Kayseri'ye geleceğini söyledi. 'Devlet ne diyorsa öyle yapacaksın tabii, devlet hepimizin' dedim. Evlat ciğerdir, Kayseri daha güvenlidir, diye buraya gelmesini istedim. Hanımı aradı, oğlumun Kayseri'ye döndüğünü söyledi. Zaten 4,5 ayı kalmıştı. Hanımı izin alıp gelecek diye, yiyecekler aldı, evde hazırlık yaptı."

"Ateş düştüğü yeri yakıyor"

Kayseri'de patlama olduğunu kahvehanede öğrendiğini ifade eden Erbay, Tarsus'ta evlerine yakın karakola giderek oğlunun durumunu öğrenmeye çalıştığını anlattı.

Oğlunun sağlığına kavuşması için dua ettiklerini dile getiren Erbay, şunları söyledi:

"Hepsi bizim evladımızdır, hangisi olursa olsun ancak ateş de düştüğü yeri yakıyor. Adının şehitler arasında olmadığını öğrenince biraz rahatladım ama telefonunu arıyorum Celal cevap vermiyor. Öğleye doğru telefon çaldı. 'Celal yaralıdır' dediler. Tabii insanoğluyuz, bağırdım, çağırdım. Arabam yok, bir şeyim yok, komşulara gittim. Allah razı olsun bütün komşular toplandı başıma. Buraya koştuk, sağ mı, öldü mü diye. Allah bin kere razı olsun, bütün personel ilgileniyor. Oğlum giderse ne edeyim, vatan sağ olsun. Ne kadar desen de evlat acısıdır. Allah'ın sayesinde, doktorların sayesinde inşallah iyi olur, bize döner."

"Doğudan, batıdan herkes arıyor"

Baba Erbay, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören oğlunun bir çocuk babası olduğunu, torununun olayın yaşanmasından bir gün önce ilk kez yürüdüğünü aktardı.

Torununun yürümesini sevinçle karşıladıklarını anlatan Erbay, şunları kaydetti:

"Annesi dedi ki 'Baban geldiğinde diyecek bak kızım yürüyor.' Sabaha bu haberi aldık. Allah'ın kaderidir, cümle yaralılara şifa versin, şehitlerimize rahmet etsin. Ben Doğuluyum, Tarsus'a geldim çalıştım, bir ev yaptık, içine girdik, çocuklarımı evlendirdim şükür. Bütün Kayseri'den Allah razı olsun, bizi otele yerleştirdiler, her şey bedavadır, yemek, içmek. Başhekimden personele hepsi ilgileniyor. Doğudan, batıdan herkes arıyor, tanımadığım insanlar arıyor. Kimi kurban kesiyor, kimi hatim indiriyor, kimi dua ediyor. Allah hepsinden razı olsun."

