Onbinler teröre karşı omuz omuza

Ülkemizde yaşanan terör olaylarından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “milli seferberlik” ilanına Kayseri’den tam destek geldi. Cumartesi günü Milli Seferberlik Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte yaklaşık 100 bin kişi bir araya gelerek düşmana korku salan bir yürüyüş gerçekleştirdi.



1 kilometrelik dev Türk bayrağı

Binlerce vatandaş önce Sivas Caddesindeki İpeksaray AVM’nin önünde toplandı. Burada toplanan kalabalık tarafından yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki dev Türk bayrak açılarak kortej eşliğinde yürüyüş yapıldı.

Etkinliğe AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, 25. Dönem Kayseri Milletvekilleri Ahmet Doğan ve Havva Talay Çalış, AK Parti İl Başkanı Cahit Özden, ilçe belediye başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları yöneticileri, Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş, çok sayıda STK temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.



4 kilometre omuzlarda taşındı

Dev Türk bayrağı kalabalık tarafından omuzlarda yaklaşık 4 kilometre 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Hepimiz Mehmediz, hepimiz askeriz. Her Türk asker doğar, Kayseri uyuma şehitlerine sahip çık!' gibi sloganlar eşliğinde taşınarak Cumhuriyet Meydanı’na ulaştırıldı.



Şehitlerin ismi tek tek okundu

Cumhuriyet Meydanı'nda önce şehitler için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Milli Seferberlik Platformu adına İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş tarafından günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapıldı.

Başkan Oğuz Memiş, “Maalesef yakın bir zaman önce bir huzur şehri olan Kayseri’de 14 fidanımızı kaybettik.” diyerek Bakara Suresinde yer alan “Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyin. Onlar diridirler. Ama siz anlamazsanız. Onlar diridirler ve aramızdadırlar.” ayetini hatırlattı. Başkan Memiş’in hain terör saldırısında şehit olan 14 askerin isimlerini tek tek ismini okumasına kalabalık ise “Burada” diyerek karşılık verdi.



Terör örgütlerine meydan okundu

“Yiğitlerimiz Mehmet Akif Ersoy’un çağrısına uyarak Cennet vatan için canlarını feda ettiler” diyen Memiş, “Bu vatanı kimseye vermeyeceğiz. Kimseye çiğnetmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hepimizi uyararak ‘Ciddi tehdit altındayız’ diyerek Milli seferberlik ilan etti. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kayseri bu seferberliğe hazır. PKK, PYD, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C topunuz birden gelseniz ne yazar. Türk’ü, Kürdü, Çerkezi, Arabı hep birlikteyiz, beraberiz. Rabbim ümmetimizi, milletimizi korusun.“ şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu ise zor günlerin birlik beraberlikle aşılacağına vurgu yaparak, “Türkiye’yi bölmeye kimsenin gücü yetmez. Yeter ki biz birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Kayseri huzur şehridir. Bu huzur şehrini hiçbir güç bozamaz. Bizim tek vatanımız var. Tek milletimiz var. Tek bayrağımız var.” diye konuştu.

Düzenlenen etkinlik İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in şehitler için yaptırdığı dua ile son buldu.

Haber Ramazan KARAKUŞ

















