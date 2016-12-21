Şehit aileleri idam istiyor

Kayseri’de Cumartesi günü meydana gelen ve 14 askerin şehit olduğu saldırıya tepkiler sürüyor. Saldırının meydana geldiği Şehit Komandolar Durağında basın açıklaması yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Taner Uran, hükümetten terör suçlarına idam getirmelerini istedi. Uran açıklamasında, “Komando birliğimiz terörle mücadelede aktif rol alan, teröristlerin gördüğü zaman kaçtığı bir birlik. Haince, kalleşçe, eli silahsız 14 tane askerimizi şehit ettiler. Şunun bilinmesini istiyoruz. Şehit ailesi ve gaziler olarak bizler, asla bu mücadeleden vazgeçmedik. Geçmişte teröre karşı silahlı mücadele verirken dernek olarak artık fikri mücadele veriyoruz. Burada bulunan herkes bizimle aynı fikirde. Bir askerimiz giderse biz bin olarak geri geliriz ve bu hainlere asla ülkeyi böldürtmeyiz. Bu hainler ülkeyi karıştırıp bir iç savaş çıkartmak istiyor. Ama biz bunlara asla alet olmayacağız. Bu ülkede ülkeyi sevenler var, ihanet edenler var. Biz ülkeyi ihanet edenlere gereken cezanın hukuk içerisinde verilmesini istiyoruz. 15 Temmuz hain kalkışmadan sonra biliyorsunuz tekrar idam gündeme gelmişti. Biz idamın kaldırıldığı tarihten itibaren dernek olarak terör suçlarına idam cezasının gelmesini istedik. Fakat ne yazık ki gündeme gelen idam tekrar söndü. Biz devleti yönetenlerden şunları istiyoruz. Terör suçlarına idam cezası gelsin. Bu ülkeyi bölmeye çalışan eli kanlı bebek katillerine, haince askere, polise, öğretmene saldıran bu hainlerin 24 saat içerisinde idam edilmesini istiyoruz. Çünkü bunların niyeti belli. Bunlar, bizim ülkemizin güçlenmesini istemiyorlar. Bunlar, terörü kullanıp birbirimize düşürmeyi istiyorlar. Ama biz asla onların bu oyununa gelmeyeceğiz, ve buna da izin vermeyeceğiz. Bir acımız bitmeden yeni bir acı ve saldırıyla karşı karşıyayız. Teröre gerekeni yapın, başını ezin. Biz millet olarak arkanızdayız. Millet olarak bizden terörü ezmek için ne isterseniz biz millet olarak her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız” diye konuştu.
Yapılan açıklamanın ardından Uran, Derneğin Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve üyeleri ile birlikte otobüs durağına karanfil bıraktı.
Suriyeliler de şehitler için dua etti
Öte yandan Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği de saldırının yapıldığı alana gelerek şehitler için dua etti. Burada dernek adına açıklama yapan Reşa El Abdullah, “Kayseri’de yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz adına kahraman askerlerimize yönelik gerçekleştirilen çirkin ve hain terör eylemlerini şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Yüce Allah’tan aziz şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve aziz milletimize sabrı cemil niyaz ederiz. Rabbim son kale olan aziz devletimizi iç ve dış düşmanların, hainlerin ve şeytanların şerrinden muhafaza eylesin" dedi.
Yapılan açıklamanın ardından Uran, Derneğin Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve üyeleri ile birlikte otobüs durağına karanfil bıraktı.
Suriyeliler de şehitler için dua etti
Öte yandan Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği de saldırının yapıldığı alana gelerek şehitler için dua etti. Burada dernek adına açıklama yapan Reşa El Abdullah, “Kayseri’de yaşayan Suriyeli kardeşlerimiz adına kahraman askerlerimize yönelik gerçekleştirilen çirkin ve hain terör eylemlerini şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Yüce Allah’tan aziz şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve aziz milletimize sabrı cemil niyaz ederiz. Rabbim son kale olan aziz devletimizi iç ve dış düşmanların, hainlerin ve şeytanların şerrinden muhafaza eylesin" dedi.