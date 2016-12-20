Bombalı saldırının ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 25 yaşındaki Öğütlü, tedavisinin ardından taburcu oldu. İzinli olarak memleketiKonya'nın Ereğli ilçesine gelen Tolga Öğütlü, babaevinde ziyaretçilerini kabul ediyor.

Öğütlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, cumartesi sabahı çarşıya çıkmak için askeri servise bindiklerini söyledi.

Askeri personel dışında kimsenin servise binmemesi gerektiğini ifade eden Tolga Öğütlü, şunları kaydetti:

"Otobüse bindiğimiz durakta kirli sakallı sivil birini gördüm. Normalde askeri personel dışında kimsenin binmemesi gerekiyordu. Bu kişi dikkatimi çekti, bizimle birlikte otobüse bindi. Yol boyunca şüpheli hareketleri vardı. Sürekli yer değiştirip duruyordu. Ayrıca askerlik yaptığımız tugayın 200 metre dışındaki otoparkta bulunan araç biz hemen çıktıktan sonra peşimizden gelmeye başlamış. Gören arkadaşlarım böyle söylüyor. Erciyes Üniversitesi göbeğine gelerek kırmızı ışıkta durduk. Hareket ettikten sonra 100 metre ilerideki durağa yanaştık. Aracımıza binen sivil durakta inerek, hızlı adımlarla koşmaya başladı ve maalesef o anda patlama oldu. Ben dışarıya fırladım."

Öğütlü, patlamadan sonra yaralı arkadaşlarına yardım ettiğini vurgulayarak, yaralıları dışarıya çıkarttıktan sonra araçta yangın çıktığını bildirdi.

- "Yeni aldığım mont hayatımı kurtardı"

Yeni aldığı bir montu olay günü ilk defa giydiğini dile getiren Tolga Öğütlü, "Yeni aldığım mont hayatımı kurtardı, biraz kalındı. Üzerindeki şarapnel parçalarını hastanede babamla birlikte temizledik. Kafamda da bere vardı." diye konuştu.

- "Soğuk cehennemden cennete gidiyoruz"

Patlamada sonrası internette paylaşım rekorları kıran özçekim hakkında da konuşan Öğütlü, o fotoğrafın olaydan 2-3 dakika önce çekildiğini belirtti.

Tolga Öğütlü, patlama öncesi arkadaşlarının oldukça neşeli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Selfi patlamadan hemen önce çekildi. 1. Komando Tugayı'na arkadaşlar arasında 'Soğuk Cehennem' deriz. Orası soğuk olduğu için böyle diyoruz. Çarşı da bizim için adeta bir cennet. Olaydan 2-3 dakika öncesine ait olan ve internette yayılan selfiyi çeken arkadaşımız, 'soğuk cehennemden cennete gidiyoruz' demişti, gerçekten de öyle oldu. Arkadaşlarımızın kanı yerde kalmayacak, bunun intikamını alacağız. 1. Komando Tugayı olarak zaten komutanlarımız olsun, askerler olsun yemin ettik. Bu işin sonu bitmeyecek. Allah izin verirse inşallah düzeldikten sonra vatani görevime devam etmek için geri gideceğim."

