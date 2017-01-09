Süleyman Soylu: Koordinatları ABD verdi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antakya Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Şunu söylemek istiyorum birileri akıl veriyor ya, diyor ya 'Devlet adamı intikam demez' diye. Evet devlet devlete intikam, devlet milletine intikam elbetteki söylemez ama bir şey söyleyeyim. Devlet terör örgütünden intikam almazsa devlet olmaz." dedi.

Önemli bir zaman diliminden geçildiğini, bir sınava tabi olunduğunu ifade eden Soylu, sabırla, dayanışmayla, bu topraklara olan bağlılıkla imtihandan geçileceğini söyledi. Büyük badireler atlatıldığını dile getiren Soylu, “Milleti kendi değerlerinden uzaklaştırdılar, 'Biz istediğimiz kadar size kendi değerlerimizi yaşatırız' dediler, yetmedi. Bazen enflasyonla, bazen hayat pahalılığıyla terbiye ettiler, bazen kazandıklarımızı ve alın terimizi faizlere verdiler, bütün bunlar yetmedi. Bir yandan akaryakıt kuyruklarından bir taraftan ekmek kuyruklarına kadar bu milleti renkten renge, yoksulluktan yoksulluğa, endişeden endişeye sevk etmeye başladılar. Gün geldi silahla terbiye etmeye çalıştılar, evlatlarımızı karşımıza çıkarttılar, darbeler, ihtilaller yaptılar. Mehmetçiği, milletin karşısına milleti sevenlerin karşısına diktiler, yetmedi. Bir annenin iki oğlundan birini sağcı, diğerini solcu yaptılar ve pusu kurdurttular yetmedi. Başörtüsüyle okula gitmek isteyenlere, 'Gidemezsin', sabah akşam bu aziz milleti kendi topraklarından, değerlerinden, inançlarından, felsefesinden ayırmaya çalıştılar. Ama bu millet hiç ayrılmadı”dedi.

Soylu, 6-7 Ekim olaylarıyla Türk- Kürt kavgası çıkarılmaya çalışıldığını ancak devletle milletin birlik ve beraberlikle bunun da üstesinden geldiğini vurgulayan Soylu, “Baktılar ki yüzde 50 alan AK Parti'yiiktidardan uzaklaştıramayacağız, alçak ve hain bir darbe girişimine ev sahipliği yaptılar. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın uçağı kalktığı an, oradan havadan onun koordinatlarının ABD'den nereden verildiğini, yani bir talimatla beraber 'Siz Cumhurbaşkanı'nın uçağını düşürün, gereğini yerine getirin' diye onun koordinatlarını kimlerin verdiğini, nasıl ve ne şekilde hangi sonucu arzu etmek istediklerini hepsini biliyoruz. Kiminle mücadele ettiğimizi biliyoruz. PKK denen bir çeteyle beraber, bir alçakça terör örgütüyle beraber sadece onunla mücadele ettiğimiz hiç kimse zannetmesin. Onun arkasında kimlerin olduğunu, DEAŞ denen örgütün arkasında kimlerin olduğunu, FETÖ denen örgütün arkasında kimlerin olduğunu, onların o büyük gölgelerinden korkmadığımızı herkesin bilmesini istiyoruz”dedi.



Terör örgütünden intikam almayan devletin, devlet olamayacağını vurgulayan Soylu,” birileri akıl veriyor ya, diyor ya 'Devlet adamı intikam demez' diye. Evet devlet devlete intikam, devlet milletine intikam elbetteki söylemez, ama bir şey söyleyeyim. Devlet terör örgütünden intikam almazsa devlet olmaz. Bize akıl öğretmesinler ve şu çok nettir bunları her birimiz gönlümüzde, vicdanımızda ve aklımıza eritiyoruz ve geleceğe umutla bakıyoruz." dedi.

Kaynak:Yeni Akit