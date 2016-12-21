Vali Süleyman Kamçı yaralı askerleri ziyaret etti

ERÜ'de tedavi gören 6 asker daha taburcu edildi

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, sabah saatlerinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan yaralı askerleri ziyaret ederek hastane yetkililerinden bilgi aldı. Vali Kamçı, Yaralı askerleri ziyaretinden sonra yakınları ile de görüştü.Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 17 Aralık'ta Erciyes Üniversitesi yerleşkesi yakınında meydana gelen bombalı terör saldırısında yaralanan 7 asker tedavi görüyor. Askerlerden 2'sinin yoğun bakımda 5'inin ise serviste tedavi gördüğü öğrenildi.Kayseri’deki bombalı terör saldırısı sonrası Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne (ERÜ) kaldırılan yaralı askerlerden tedavisi biten 6 asker taburcu edildi.Kayseri’de geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen hain bombalı terör saldırısı sonrası Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralı askerlerden tedavisi bitenlerden Arif Özkara, Hidayet Canpolat, Caner Kavalcı, Halit Kapullu, Recep Güney ve Erdal Köse taburcu edildi.Anestezi Yoğun Bakım Servisinde 3, Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde 1, Dahiliye Yoğun Bakım Servisinde 2, Göz Servisinde 5, Ortopedi Servisinde 1 olmak üzere toplam 12 askerin tedavileri sürüyor.Anestezi Yoğun Bakım ile Dahiliye Yoğun Bakım Servisinde tedavisi olan 3 askerin ise sağlık durumu ciddiyetini koruyor.