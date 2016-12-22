Valilikten provokasyon uyarısı Kayseri Valiliği cumartesi günü meydana gelen saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, vatandaşların bu konudaki ihbarlarını 155 polis ve 156 jandarmaya yapmalarını ve provokatif eylemlerden uzak durmalarını istedi.

Açıklamada şöyle denildi:



"17.12.2016 günü ilimizde meydana gelen hain terör saldırısı sonucu 14 askerimiz şehit olmuş, 54 asker ve 1 sivil olmak üzere toplam 55 vatandaşımız yaralanmıştır. Bu yaralılardan 34 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılara da acil şifalar dileriz. Menfur eylem ile ilgili 15 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Haklarında başlatılan adli tahkikat devam etmektedir. Bu olayla bağlantılı olarak, sosyal medya üzerinden terör örgütüne yönelik propaganda yapan şahıslara yönelikte operasyonlar aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın teröre karşı gösterdikleri tepkilerde sağduyulu davranmaları, şiddete başvurmamaları, topluluğu şiddet eylemlerine yönelten provokatörlere uymamaları, olumsuz ve saldırgan tavır, tutum ve davranışlarda bulunan şahısları en yakın Polis veya Jandarma Merkezlerine bildirmeleri, 155 polis ya da 156 jandarma ihbar hattını arayarak ihbarda bulunmaları, çalışmalarımıza katkı sağlayacaktır. Terör eylemlerinde önemli olan husus, eylemlerin büyüklüğü değil, yarattığı veya yaratacağı etkinin büyüklüğüdür. Kayserili hemşerilerimizden beklediğimiz terör örgütünün oyunlarına gelmeden sağduyulu davranmalarıdır.”

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