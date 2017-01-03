2016 dev projelerin yılı oldu Geçtiğimiz yıl Türkiye'de dev projeler hayata geçirildi. Yatırım büyüklüğü ve teknoloji dolayısıyla birçok ilki bünyesinde barındıran projelerle dünya çapında büyük ses getirildi.

Türkiye 2016 yılında yaşanan tüm olumsuz gelişmelere karşın ekonomisini geliştirdi ve birçok dev projeye imza attı.

Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, geçtiğimiz yıl gerçekleşen projelerin medya karnesini çıkardı. Ajans Press'in medya verilerine göre en çok konuşulan projeler şu şekilde:

59 metre genişliğiyle dünyanın en uzun asma köprüsü ünvanına sahip olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, yılın en çok konuşulan projesi oldu. Boğazın üçüncü incisi hakkında geçtiğimiz yıl 4 bin 844 haber yapıldığı tespit edildi.

Zaman tasarrufu açısından örnek gösterilen projeler arasında yer alan Osmangazi Köprüsü 30 Haziran'da açıldı. Körfez geçişini 4 dakikaya düşüren Osmangazi Köprüsü, 2016 boyunca 2 bin 8732 habere konu olarak en çok konuşulan ikinci proje oldu.

Ajans Press'in verilerine göre medyanın en çok konuşulan üçüncü projesi ise Avrasya Tüneli oldu. Avrasya Tüneli hakkında yıl boyunca bin 927 haber yapıldı.

Teknoloji alanında en çok konuşulan yatırım ise 4.5G oldu. 4.5G teknolojisi 7 bin 136 haberle konuşuldu.2016 yılında gerçekleşen diğer önemli projeler arasında ise İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayan Ilgaz Tüneli ve uzaya fırlatılan Göktürk-1 uydusu yer aldı.

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