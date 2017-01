3 yıllık ağrılarından 45 dakikada kurtuldu Karnındaki 15 santimetrelik çikolata kisti nedeniyle 3 yıldır karın ağrısı sorunu yaşayan 40 yaşındaki 2 çocuk annesi Ümit Karagöz, Kayseri Memorial Hastanesinde gerçekleştirilen kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ümit Karagöz, sağ yumurtalığında büyüyen 15 santimetrelik çikolata kisti nedeniyle 3 yıldır karın ağrısı sorunu yaşıyordu. Ağrılar yüzünden yaşamı altüst olan genç kadın, pek çok doktora gitti ve kendisine daha önce sezaryen doğum yapmış olduğu için açık ameliyat olması gerektiği söylendi. Ameliyat korkusu nedeniyle operasyonu geciktiren Karagöz’ün ağrıları ve kanamaları dayanılmaz boyuta geldi. Ümit Karagöz, konu ile ilgili yaptığı araştırma sonucunda laparoskopik yani kapalı ameliyat konusunda deneyimli bir ekibe sahip olan Memorial Kayseri Hastanesi’ne başvurdu. Karagöz, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Gökalp Öner ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla ağrılarından kurtularak sağlığına kavuştu.



Ümit Karagöz, ameliyattan hemen sonra ayağa kalkıp taburcu olabilecek duruma gelmesine çok şaşırdığını belirterek, “Günlerce yatman gerek demişlerdi, laparoskopi sayesinde 1 günde taburcu oldum. Bilseydim 3 yıldır bu ameliyatı çoktan olurdum. Daha önce gittiğim doktorların tümü kapalı yöntemle ameliyat olamayacağımı, mutlaka operasyonun açık yöntemle yapılması gerektiğini söylemişti. Çocuklarım da olduğu için o süre içerisinde onlara bakamayacağımı, günlerce yatmam gerektiğini düşünmüştüm. Fakat şimdi ameliyattan hemen sonra ayağa kalkabildim. Hastanede yatmadan normal hayatıma geri dönebildim. Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Gökalp Öner’e ve ekibine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.



Her 10 kadından 1’inde görülüyor

Genel anestezi altında yapılan kapalı ameliyatta minimal yöntemle yumurtalıklara ve rahme zarar verilmeden kistin çıkartıldığını belirten Doç. Dr. Gökalp Öner, “Hastamıza teşhis 3 yıl önce konulmuş ve o günden bu yana kendisi ağrılarla yaşamış. 45 dakika süren çok başarılı bir ameliyat sayesinde artık ağrı ve kanama sorunu yaşamayacak. Hastamızın iyileşme süresi de bu yöntem sayesinde son derece kısaldı ve çocuklarının bakımını istediği şekilde sürdürebilecek.” dedi.



Çikolata kisti 18-45 yaş arasında sık görülüyor

Çocuk sahibi olmak isteyen her 5 kadından 1’inde görülen çikolata kistinin zamanla kısırlığa neden olduğunu ifade eden Doç. Öner, “Üreme çağındaki 18-45 yaş arasındaki her 10 kadından 1’inde görülen çikolata kisti nedeniyle kadınların adet dönemleri ağrılı geçmektedir. Çikolata kisti; kabızlık, karın ağrısı ve şişkinliğe neden olur. Kadınların yaşam konforunu ciddi ölçüde olumsuz etkileyen çikolata kistlerini kapalı yöntemle almak hastaya büyük konfor sağlamaktadır. Hastalar ameliyattan 5 saat sonra evlerine ve normal hayatlarına geri dönebiliyor.” ifadelerini kullandı. İHA